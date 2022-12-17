شؤون فلسطينية

وصول جثامين شهداء لقمة العيش للقاهرة قادمة من تونس تمهيداً لنقلها إلى غزة غداً

وصول جثامين شهداء لقمة العيش للقاهرة قادمة من تونس تمهيداً لنقلها إلى غزة غداً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إن جثامين شهداء لقمة العيش، الذين لقوا حتفهم في حادثة غرق سفينة قبالة السواحل التونسية، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح البري فجر يوم غد الأحد، لتوارى الثرى في قطاع غزة.

وأوضح السفير اللوح في تصريح صحفي، أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، قامت سفارة دولة فلسطين لدى مصر واستكمالا لجهود سفارتنا لدى تونس، بالتواصل مع الجهات المصرية المعنية لإتمام الإجراءات الخاصة بنقل الجثامين الثمانية، إلى قطاع غزة.

وأوعز السفير اللوح لمندوبي السفارة باستلام الجثامين الثمانية القادمين من تونس عبر مطار القاهرة وإنهاء كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة باستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقلها إلى قطاع غزة.

وشكر السفير اللوح السلطات والجهات ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، التي لم تتوان عن تقديم كافة أشكال المساعدة والإسراع في إجراءات نقل الجثامين، مجددا تعازيه القلبية لذوي شهداء لقمة العيش وعموم شعبنا في هذا المصاب الجلل.

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