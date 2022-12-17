دولي

الولايات المتحدة: مصرع طالبين جرّاء إطلاق نار قرب مدرسة للثانوية في شيكاغو

الولايات المتحدة: مصرع طالبين جرّاء إطلاق نار قرب مدرسة للثانوية في شيكاغو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مصرع طالبين، وإصابة اثنين آخرين، بسبب إطلاق نار بالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وبحسب ما نقله موقع (سبوتنيك) عن مصادر إعلام أميركية، قال مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، في مؤتمر صحفي إن "الطلاب الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما".

وأوضح المتحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة لكنه توفي متأثرا بإصابته، وبينما تعرض صبي وفتاة آخرين بإصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهم،

ووفقًا للشرطة، لم يتم التعرف على من أطلقوا النار حتى الآن، لم يتم اعتقال أي من المشتبه بهم، وتحاول الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الحادث من خلال الكاميرات المتواجدة في مكان الواقعة.

وتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر وجود الشرطة في مكان إطلاق النار قرب المدرسة.

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