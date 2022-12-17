شؤون فلسطينية

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب الشطرنج "طبطبائي" رفضاً للتطبيع

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب الشطرنج "طبطبائي" رفضاً للتطبيع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع - فلسطين بانسحاب لاعب الشطرنج الإيراني، أمين طبطبائي 21 عامًا، من بطولة الشطرنج الدولية "Sunway" المقامة في برشلونة من 11 – 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، رفضًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتؤكد الحملة أن هذا الانسحاب يؤكد عمق الانتماء للقضية الفلسطينية، والانحياز لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وتأييد للنضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني المتطرف، وخطوة ضرورية في عزل الاحتلال ومواجهة سيل التطبيع.

وتجدد الحملة دعوتها لجميع المنظمات والأندية والمحافل الرياضية الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى الاستمرار في المقاطعة الرياضية وتوسيعها، وتثبيت ما تم إنجازه خلال مونديال قطر، واعتباره نقطة الارتكاز في المقاطعة الرياضية للاحتلال، والإسراع في تجهيز قوائم الشرف من الرياضيين المناهضين للاحتلال الصهيوني العنصري، وقوائم العار للمطبعين.

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