"الخارجية" تحدّد موعد نقل جثامين غرقى "لقمة العيش" إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنتحدث المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، صباح اليوم، حول آخر التطورات في ملف نقل جثامين الغرقى الفلسطينيين الثمانية من تونس إلى قطاع غزة.وأكد السفير الديك أنه سيتم نقل جثامين الفلسطينيين الغرقى الثمانية من تونس، عبر مصر إلى قطاع غزة يوم غدٍ الأحد، لافتًا إلى أن النقل سيتم بالتنسيق من خلال سفارة دولة فلسطين في القاهرة.وأشار الديك خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية تتواصل على مدار الساعة مع عائلات الضحايا الغرقى لاستقبالهم.وقال السفير الديك إن "عدد الضحايا هم ثمانية أشخاص من أصل 11 فلسطينيًا كانوا على متن السفينة التي غرقت قبالة السواحل التونسية"، مضيفًا أن "ثلاثة من الغرقى ما زالوا حتى اللحظة في عداد المفقودين".