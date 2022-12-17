حركة حماس تصدر بياناً في الذكرى الثلاثين لـ"مرج الزهور"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا، في الذكرى الثلاثين لإبعاد "مرج الزهور".ودعت الحركة خلال بيانها إلى وحدة الشعب الفلسطيني والتمسك بالمقاومة، مؤكدة على أنَّ سياسة الاحتلال في القتل والإبعاد والتهجير، لن تُرهب الفلسطينيين.وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:بسم الله الرحمن الرحيمتصريح صحفيفي الذكرى الثلاثين للإبعاد إلى مرج الزهور: ندعو إلى وحدة شعبنا والتمسك بالمقاومة سبيلاً للتحرير والعودةأقدم الاحتلال الصهيوني على تنفيذ أكبر عملية إبعاد جماعي استهدفت 415 من خيرة أبناء وقادة شعبنا من الضفة الغربية وقطاع غزَّة، إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني في مثل هذا اليوم، السابع عشر من كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 1992ملقد كان إبعاد تلك الثلة من أبناء شعبنا وقادته إلى مرج الزهور محطة من محطات الانتصار على العدو الصهيوني، ونموذجاً من نماذج الوحدة الوطنية في مشروع المقاومة، رسم بكل إصرار معالم انتزاع الحرية والعودة؛ حيث التفّت جماهير شعبنا حول الانتفاضة والمقاومة، واستطاع مبعدو مرج الزهور بثباتهم وصمودهم رغم الأوضاع القاسية، تعزيز حضور القضية الفلسطينية أمام الرَّأي العام العربي والإسلامي والدولي، وأحبطوا محاولات الاحتلال لإخماد ثورة شعبنا المتجدّدة، والمتأصلة جذوتها حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.في ذكرى الإبعاد إلى مرج الزهور، نستحضر بكل فخر واعتزاز بطولة وصمود قادة ورموز شعبنا المبعدين، ونترحّم على الذين قضوا نحبهم في مسيرة المقاومة والنضال، ونجدّد التأكيد على أنَّ سياسة الاحتلال الصهيوني في القتل والإبعاد والتهجير، لن تُرهب شعبنا ولن تكسر إرادته وصموده، وسيواصل مقاومته الشاملة في كل ساحات الوطن، دفاعاً عن أرضه وقدسه وأقصاه حتى انتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتقرير مصيره.حركة المقاومة الإسلامية – حماسالسبت: 23 جمادى الأولى 1444 هـالموافق 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022م