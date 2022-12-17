غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (11 وحتى 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022.وأفادت الإحصائية بأن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11579 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11775 وافداً.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11368 مواطناً و163 أجنبياً، و48 من فلسطينيي أراضي عام 48.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11561 مواطناً، و145 أجنبياً، و66 من فلسطينيي أراضي عام 48، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وأراضي عام 48.