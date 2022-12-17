دولي

نتنياهو: نسعى للوصول لاتفاق مع السعودية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

نتنياهو: نسعى للوصول لاتفاق مع السعودية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، قد تحدث في مقابلة مع وسيلة إعلام أميركية عن طبيعة العلاقة التي يسعى إليها خلال تواجده بالحكومة مع المملكة العربية السعودية.

وقال نتنياهو في مقابلة أجراها على موقع "واشنطن إكزامينر" الأمريكي: إننا "نسعى للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة (العربية) إننا "سنتمكن من الحصول على مبادرة سلام جديدة وستكون قفزة كبيرة نحو حل الصراع العربي الإسرائيلي".

وتابع: "السلام مع السعودية سيسهل في نهاية المطاف تحقيق السلام الإسرائيلي- الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً قياسياً لوفيات &#34;الجرعات الزائدة&#34; وسط المراهقين

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً قياسياً لوفيات "الجرعات الزائدة" وسط المراهقين

بالقراءة الأولى.. (كنيست) يصادق على قانوني درعي وسموتريتش

بالقراءة الأولى.. (كنيست) يصادق على قانوني درعي وسموتريتش

عشرة قتلى بينهم خمسة أطفال في حريق مبنى قرب مدينة ليون الفرنسية

عشرة قتلى بينهم خمسة أطفال في حريق مبنى قرب مدينة ليون الفرنسية

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على دعم مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على دعم مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل

ماليزيا: ثمانية قتلى وعشرات المفقودين في انهيار أرضي قرب كوالالمبور

ماليزيا: ثمانية قتلى وعشرات المفقودين في انهيار أرضي قرب كوالالمبور

خلال لقاءه المنظمات اليهودية.. السيسي: حل القضية الفلسطينية خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة

خلال لقاءه المنظمات اليهودية.. السيسي: حل القضية الفلسطينية خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة

نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية تطبيع العلاقات مع السعودية

نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية تطبيع العلاقات مع السعودية

تفاصيل لقاء &#34;لبيد&#34; برئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي

تفاصيل لقاء "لبيد" برئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء معايعة بالقنصل البريطاني العام

تفاصيل لقاء معايعة بالقنصل البريطاني العام

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم

فتح بغزة تحذر من شائعات تستهدف الحركة ورموزها القيادية

فتح بغزة تحذر من شائعات تستهدف الحركة ورموزها القيادية

أبو مرزوق: حماس أعادت القضية إلى أصلها لمواجهة المشروع الغربي على أرض فلسطين

أبو مرزوق: حماس أعادت القضية إلى أصلها لمواجهة المشروع الغربي على أرض فلسطين

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

(كان): قوة من الجيش أطلقت النار نحو أفراد أمن إسرائيليين قرب (عوفرا)

(كان): قوة من الجيش أطلقت النار نحو أفراد أمن إسرائيليين قرب (عوفرا)

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتونيا

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتونيا

منوعات

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ&#34;المنغولي&#34;

شمس الكويتية تصف أيلون ماسك بـ"المنغولي"

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

اشتعال الخلاف مجدداً بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

عمرو يوسف وتايسون يتاجران في الأعضاء البشرية بـ&#34;شقو&#34;

عمرو يوسف وتايسون يتاجران في الأعضاء البشرية بـ"شقو"

رامي جمال يكشف تطورات جديدة حول مرضه

رامي جمال يكشف تطورات جديدة حول مرضه

عبير نعمة سفيرة EQUAL ARABIA على Spotify وأغنية &#34;رفعت عيني&#34; مُرشّحة لجائزة &#34;غرامي&#34;

عبير نعمة سفيرة EQUAL ARABIA على Spotify وأغنية "رفعت عيني" مُرشّحة لجائزة "غرامي"

دلع نادر تتألق في الموسم الجديد... من &#34;العربجي&#34; إلى &#34;تحت الرماد&#34;

دلع نادر تتألق في الموسم الجديد... من "العربجي" إلى "تحت الرماد"

شاهد.. مصطفى قمر لأنغام: &#34;إحنا عيلة هوايتها صنع المقالب&#34;

شاهد.. مصطفى قمر لأنغام: "إحنا عيلة هوايتها صنع المقالب"

شاهد.. &#34;يوتيوبر&#34; سعودية شهيرة تخلع النقاب وتكشف اسمها الحقيقي

شاهد.. "يوتيوبر" سعودية شهيرة تخلع النقاب وتكشف اسمها الحقيقي

محمد رمضان ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل &#34;العمدة&#34;

محمد رمضان ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "العمدة"

حزن كبير على رحيل ستيفن بوس ومشاهير العالم يواسون عائلته

حزن كبير على رحيل ستيفن بوس ومشاهير العالم يواسون عائلته

عربي

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

العاهل الأردني: سنتعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة

العاهل الأردني: سنتعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة

وزير الداخلية الأردني: الملك أوصى بضرورة ضبط قاتل نائب مدير أمن معان

وزير الداخلية الأردني: الملك أوصى بضرورة ضبط قاتل نائب مدير أمن معان

الأردن: تشييع جثمان الدلابيح في جرش

الأردن: تشييع جثمان الدلابيح في جرش