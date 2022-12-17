نتنياهو: نسعى للوصول لاتفاق مع السعودية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، قد تحدث في مقابلة مع وسيلة إعلام أميركية عن طبيعة العلاقة التي يسعى إليها خلال تواجده بالحكومة مع المملكة العربية السعودية.وقال نتنياهو في مقابلة أجراها على موقع "واشنطن إكزامينر" الأمريكي: إننا "نسعى للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".وفي وقت سابق، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة (العربية) إننا "سنتمكن من الحصول على مبادرة سلام جديدة وستكون قفزة كبيرة نحو حل الصراع العربي الإسرائيلي".وتابع: "السلام مع السعودية سيسهل في نهاية المطاف تحقيق السلام الإسرائيلي- الفلسطيني".