شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء معايعة بالقنصل البريطاني العام

تفاصيل لقاء معايعة بالقنصل البريطاني العام
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.

ورحبت الوزيرة معايعة بكورنر، مؤكدة على ضرورة الاستمرار بتطوير العلاقات الثنائية المشتركة في مجال الحفظ على التراث الثقافي ومجال تطوير القطاع السياحي الفلسطيني من خلال بناء علاقات دولية.

وأكدت على أهمية ‎ التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره البريطاني، لتعزيز أن يأتي السائح البريطاني الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية، ومستخدما للمرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومطاعم ومحلات بيع التحف الشرقية ووسائل نقل وغيرها الكثير، مما سيشكل رافد مهما للقطاع السياحي الفلسطيني وسيساهم في تجاوز عقبات و معيقات جائحة كورونا وسيعيد فلسطين لموقعها في جذب المجموعات السياحية من مختلف دول العالم.

‎وتحدثت الوزيرة معايعة عن صورة ما تقوم به الوزارة للنهوض بالسياحة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي، من خلال الترويج لفلسطين كمقصد سياحي مستقل، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية وفتح أسواق جديدة للسياحة الوافدة لفلسطين. وذلك لتحقيق نمو في أعداد هذه الوفود وفي نسبة الاشغال الفندقي.

وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمة بريطانيا لدعم تطوير وترميم عدد من المواقع الاثرية في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، مما سيساهم في تطوير هذه المواقع وجعلها مواقع اثرية قادرة على استقبال المجموعات السياحية من مختلف دول العالم.

بدوره، شكر القنصل البريطاني العام ديان كورنر الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير، مما شكل عاملا مهما في تطوير افاق العمل الثنائي المشترك بين بريطانيا و فلسطين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والمجال السياحي.

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تفاصيل لقاء معايعة بالقنصل البريطاني العام

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