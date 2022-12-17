منظمة تحذر من حرب أهلية دينية بالقدس بعد تشكيل نتنياهو لحكومة متطرفة

رام الله - دنيا الوطنحذر الباحث والمحلل السياسي والمتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية الحقوقية من تحويل الصراع العربى الاإسرائيلى الفلسطينى من صراع سياسى مع الاحتلال الاسرائيلى لصراع دينى بعد صعود نتنياهو للسلطة وتشكيل حكومة يمينية متطرفة تنتمى لليمين المتطرف الذى يتبنى مشروع دينى متطرف للغايةوأضاف أن خطورة حكومة نتنياهو القادمة وهى حكومة يمينية متطرفة انها ستحول الصراع مع الفلسطينين من صراع سياسى لصراع دينى مما سيشعل المواجهات بشكل عنيف يشبه الحروب الاهلية داخل القدس بين الفلسطينيين والاسرائيليينوأضاف أن أية خطوات من الحكومة الاسرائيلية القادمة تجاه الوضع الدينى لمدينة القدس الفلسطينية سيتحول لحرب اهلية داخل القدس مع الميليشيات اليهودية المتطرفة المدعومة من حكومة نتنياهو.