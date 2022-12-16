شؤون فلسطينية

العاروري: حماس بوصلتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساته

العاروري: حماس بوصلتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساته
صالح العاروري
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، على أن الحركة بوصلتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا حتى النصر والتحرير.

وخلال كلمة في مهرجان للكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت بمناسبة الذكرى الـ35 لانطلاقة حركة حماس، قال العاروري إن شعبنا متحفز ومحتشد خلف المقاومة وزحفها الذي شكله المقاومون من جنين إلى الخليل، وكل شعبنا في الداخل وغزة والخارج عنجه الجاهزية أن يقاوم الاحتلال وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.

وشدد على أن "المقاومة حقنا وواجبنا ولن نخجل منه ولن نختبأ خلف شعارات وكلمات فارغة، ولن نخشى من اتهامات العالم وملاحقاته، نحن نمارس حقنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وحقنا ومقدساتنا، وليس لدينا أي خيار بديا".

وأضاف: "كل المفاوضات عبثية لم تجد شيئا بل زادت من تجذير الاحتلال وتعميقه، والمقاومة هي الوحيدة التي نجحت في اقتلاع الاحتلال من غزة ومن شمال الضفة وكانوا على طريق الانسحاب من معظم الضفة".

واعتبر أن كل جيل يخوض معركته مع الاحتلال ويقدم إنجازه لشعبنا كما حدث في الانتفاضتين الأولى والثانية، ونحن الآن على موعد مع الجيل الجديد الرائع المتحفز البطل المقدام الذي لا يهاب الموت.

وشدد على أننا "ملزمون بأن نعظم خيار المقاومة وتصدق أفعالنا أقوالنا، ففي غزة بنينا مقاومة لكل القوى والفصائل، تتحدى الاحتلال وتضربه في كل نقطة في أماكن تواجده، وفي الانتفاضة الأولى ضربوه المقاومون بأنفسهم بالعمليات الاستشهادية، وعندما حوصرت غزة أوصلوا الضربات بالصواريخ".

وتابع: "أسرنا الجنود وحررنا الأسرى، وواجبنا أن نكمل هذه المسير ونأسر جنودا ومستوطنين ونكمل عملية التبادل حتى نحرر أسرانا، ولا نمن بذلك على شعبنا وهذه مسؤوليتنا وواجبنا".

وأردف: "نحن في حركة حماس جزء أساسي في هذه المقاومة كنا ولا وزلنا وسنظل، وكل إخواننا المقاومين جزء عزيز على قلوبنا، ونحن معهم يد واحدة من كتيبة جنين وسرايا القدس وعرين الأسود وكل المقاومين في كل ميدان".

وأكمل: "ميدان التنافس لدى شبابنا هو الجهاد والمقاومة، ويجب أن نكون صفا واحدا في مواجهة الاحتلال كل من موقعه، وكل وحد يجب أن يعطي نفس الدور الذي يستحقه في مواجهة الاحتلال ومقاومته، وموعدنا النصر والقدس والأقصى محررا بإذن الله".

أخبار ذات صلة

العاروري: حماس بوصلتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساته

العاروري: حماس بوصلتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساته

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم

شاهد: إضاءة شجرة الميلاد في القدس

شاهد: إضاءة شجرة الميلاد في القدس

غزة: &#34;العمل&#34; تُصدر توضيحاً حول آخر مستجدات تصاريح العمل بأراضي عام 48

غزة: "العمل" تُصدر توضيحاً حول آخر مستجدات تصاريح العمل بأراضي عام 48

فتح بغزة تحذر من شائعات تستهدف الحركة ورموزها القيادية

فتح بغزة تحذر من شائعات تستهدف الحركة ورموزها القيادية

أبو مرزوق: حماس أعادت القضية إلى أصلها لمواجهة المشروع الغربي على أرض فلسطين

أبو مرزوق: حماس أعادت القضية إلى أصلها لمواجهة المشروع الغربي على أرض فلسطين

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

(كان): قوة من الجيش أطلقت النار نحو أفراد أمن إسرائيليين قرب (عوفرا)

(كان): قوة من الجيش أطلقت النار نحو أفراد أمن إسرائيليين قرب (عوفرا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

تفاصيل لقاء المالكي بوزير الدولة للشؤون الخارجية في لندن

تفاصيل لقاء المالكي بوزير الدولة للشؤون الخارجية في لندن

عرض فيلم بنات عبد الرحمن لصبا مبارك في مسرح وسينماتك القصبة بفلسطين

عرض فيلم بنات عبد الرحمن لصبا مبارك في مسرح وسينماتك القصبة بفلسطين

شاهد: لحظة وصول جثماني الشهيدين شراعية وعنبر لمجمع فلسطين الطبي

شاهد: لحظة وصول جثماني الشهيدين شراعية وعنبر لمجمع فلسطين الطبي

حماس تدعو إلى تكثيف الرباط بالأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

حماس تدعو إلى تكثيف الرباط بالأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

دائرة مناهضة الفصل العنصري تدين تصريحات الرئيس الإسرائيلي

دائرة مناهضة الفصل العنصري تدين تصريحات الرئيس الإسرائيلي

عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

منوعات

عمرو يوسف وتايسون يتاجران في الأعضاء البشرية بـ&#34;شقو&#34;

عمرو يوسف وتايسون يتاجران في الأعضاء البشرية بـ"شقو"

رامي جمال يكشف تطورات جديدة حول مرضه

رامي جمال يكشف تطورات جديدة حول مرضه

عبير نعمة سفيرة EQUAL ARABIA على Spotify وأغنية &#34;رفعت عيني&#34; مُرشّحة لجائزة &#34;غرامي&#34;

عبير نعمة سفيرة EQUAL ARABIA على Spotify وأغنية "رفعت عيني" مُرشّحة لجائزة "غرامي"

دلع نادر تتألق في الموسم الجديد... من &#34;العربجي&#34; إلى &#34;تحت الرماد&#34;

دلع نادر تتألق في الموسم الجديد... من "العربجي" إلى "تحت الرماد"

شاهد.. مصطفى قمر لأنغام: &#34;إحنا عيلة هوايتها صنع المقالب&#34;

شاهد.. مصطفى قمر لأنغام: "إحنا عيلة هوايتها صنع المقالب"

شاهد.. &#34;يوتيوبر&#34; سعودية شهيرة تخلع النقاب وتكشف اسمها الحقيقي

شاهد.. "يوتيوبر" سعودية شهيرة تخلع النقاب وتكشف اسمها الحقيقي

محمد رمضان ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل &#34;العمدة&#34;

محمد رمضان ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "العمدة"

حزن كبير على رحيل ستيفن بوس ومشاهير العالم يواسون عائلته

حزن كبير على رحيل ستيفن بوس ومشاهير العالم يواسون عائلته

رامي صبري يستعد لإطلاق &#34;معايا هتبدع&#34;

رامي صبري يستعد لإطلاق "معايا هتبدع"

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: &#34;عايزة الراجل لاسع وهايبر&#34;

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: "عايزة الراجل لاسع وهايبر"

عربي

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

وزير الداخلية الأردني: الملك أوصى بضرورة ضبط قاتل نائب مدير أمن معان

وزير الداخلية الأردني: الملك أوصى بضرورة ضبط قاتل نائب مدير أمن معان

الأردن: تشييع جثمان الدلابيح في جرش

الأردن: تشييع جثمان الدلابيح في جرش

وزير الدفاع الكويتي يقدّم استقالته لرئيس الوزراء دون الكشف عن الأسباب

وزير الدفاع الكويتي يقدّم استقالته لرئيس الوزراء دون الكشف عن الأسباب