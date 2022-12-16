شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تُمعن باستخدام طرق تنكيلية جائرة وبشعة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يتعرضون أثناء اعتقالهم واستجوابهم لشتى أنواع التعذيب البدني، والنفسي والمعاملة المهينة.

وفي هذا الصدد نقل تقرير الهيئة من خلال محامين زاروا بعض الأسرى شهادات أدلوا بها يوضحون من خلالها تفاصيل  تعرضهم للضرب العنيف أثناء اعتقالهم من بينهم:

الأسير أسامة كبها ( 17 عاماً) من بلدة برطعة / جنين،  والذي تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي حيث اقتحموا مكان عملة الساعة الرابعة فجراً وعندما تأكدوا من هويته اعتقلوه، وأخرجوه من المكان ومن ثم قيدوا يديه إلى الخلف وعصبوا عينيه، واعتدوا عليه بالضرب بشكل تعسفي، واستمروا بالاعتداء عليه بالضرب طوال احتجازه بالجيب العسكري، وعلى إثرها أصيب بالعديد من الكدمات والرضوض في جسمه ووجهه.

ومن ثم نقله جيش الاحتلال إلى مستوطنة "دوتان" وبقى ملقى على الأرض في معسكر الجيش مقيد ومعصوب العينين حتى ساعات المغرب، ليتم نقله بعد ذلك الى مركز تحقيق "الجلمة"، مكث فيها 32 يوماً في زنزانة ضيقة جداً تعج بالرطوبة، وكان يُحقق معه يومياً ولساعات طويلة وهو مشبوح على كرسي صغير، وبعد 32 يوم من التحقيق الصعب في الجلمة نُقل الى سجن "مجيدو"/ قسم 3 حيث يقبع الأسرى الأشبال.    

أما الأسير علاء أبو شنب من مدينة طولكرم، فقد نُكل به بعد اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال لمنزله في ساعات متأخرة من الليل، وتم تفتيشه بشكل عنيف، وجرى اعتقاله بعد بتعصيب عينيه وتقييد يديه ومن ثم تم نقله إلى معبر "الطيبة" وقاموا بضربه على مختلف أنحاء جسمه ببساطيرهم حتى سال الدم من رأسه، وبعد ذلك تم نقل الأسير الى مركز تحقيق الجلمة حيث مكث فيه 65 يوماً وجرى استجوابه حوالي 45 يوماً على التوالي، ويتواجد الأسير حالياً في معتقل "مجيدو".

كما تعرض الفتى خليل كفاح خليل (15 عاماً) من بلدة بيت فجار/ بيت لحم، للهجوم من قبل عدد من الجنود أثناء اعتقاله بالقرب من مستوطنة "مجدال عوز" في ساعات المغرب، حيث  بطحوه على الأرض، وانهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وبنادقهم، ثم جردوه من جميع ملابسه وبقي عاريا لمدة ساعتين وهو مرمي على الأرض ومقيد اليدين إلى الخلف ومعصوب العينين، ضربوه بلا رحمة، وناجاً لذلك ُأصيب بالعديد من الرضوض والكدمات في جسمه ونقل الى مركز التوقيف في عتصيون , وحقق معه هناك من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحاً .

وفي ساعات الظهر نُقل إلى سجن عوفر إلى قسم الأشبال وبقي هناك حوالي 45 يوماً، ومن ثم نقل إلى قسم الأسرى الأشبال في (مجدو).

أخبار ذات صلة

العاروري: حماس بوصلتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساته

العاروري: حماس بوصلتها مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساته

شاهد: إضاءة شجرة الميلاد في القدس

شاهد: إضاءة شجرة الميلاد في القدس

غزة: &#34;العمل&#34; تُصدر توضيحاً حول آخر مستجدات تصاريح العمل بأراضي عام 48

غزة: "العمل" تُصدر توضيحاً حول آخر مستجدات تصاريح العمل بأراضي عام 48

فتح بغزة تحذر من شائعات تستهدف الحركة ورموزها القيادية

فتح بغزة تحذر من شائعات تستهدف الحركة ورموزها القيادية

أبو مرزوق: حماس أعادت القضية إلى أصلها لمواجهة المشروع الغربي على أرض فلسطين

أبو مرزوق: حماس أعادت القضية إلى أصلها لمواجهة المشروع الغربي على أرض فلسطين

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

(كان): قوة من الجيش أطلقت النار نحو أفراد أمن إسرائيليين قرب (عوفرا)

(كان): قوة من الجيش أطلقت النار نحو أفراد أمن إسرائيليين قرب (عوفرا)

حسين الشيخ: أمن الأردن واستقراره بقيادة وحكمة الملك عبدالله الثاني مصلحة عربية وللقضية الفلسطينية

حسين الشيخ: أمن الأردن واستقراره بقيادة وحكمة الملك عبدالله الثاني مصلحة عربية وللقضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

تفاصيل لقاء المالكي بوزير الدولة للشؤون الخارجية في لندن

تفاصيل لقاء المالكي بوزير الدولة للشؤون الخارجية في لندن

عرض فيلم بنات عبد الرحمن لصبا مبارك في مسرح وسينماتك القصبة بفلسطين

عرض فيلم بنات عبد الرحمن لصبا مبارك في مسرح وسينماتك القصبة بفلسطين

شاهد: لحظة وصول جثماني الشهيدين شراعية وعنبر لمجمع فلسطين الطبي

شاهد: لحظة وصول جثماني الشهيدين شراعية وعنبر لمجمع فلسطين الطبي

حماس تدعو إلى تكثيف الرباط بالأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

حماس تدعو إلى تكثيف الرباط بالأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

دائرة مناهضة الفصل العنصري تدين تصريحات الرئيس الإسرائيلي

دائرة مناهضة الفصل العنصري تدين تصريحات الرئيس الإسرائيلي

عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

منوعات

عمرو يوسف وتايسون يتاجران في الأعضاء البشرية بـ&#34;شقو&#34;

عمرو يوسف وتايسون يتاجران في الأعضاء البشرية بـ"شقو"

رامي جمال يكشف تطورات جديدة حول مرضه

رامي جمال يكشف تطورات جديدة حول مرضه

عبير نعمة سفيرة EQUAL ARABIA على Spotify وأغنية &#34;رفعت عيني&#34; مُرشّحة لجائزة &#34;غرامي&#34;

عبير نعمة سفيرة EQUAL ARABIA على Spotify وأغنية "رفعت عيني" مُرشّحة لجائزة "غرامي"

دلع نادر تتألق في الموسم الجديد... من &#34;العربجي&#34; إلى &#34;تحت الرماد&#34;

دلع نادر تتألق في الموسم الجديد... من "العربجي" إلى "تحت الرماد"

شاهد.. مصطفى قمر لأنغام: &#34;إحنا عيلة هوايتها صنع المقالب&#34;

شاهد.. مصطفى قمر لأنغام: "إحنا عيلة هوايتها صنع المقالب"

شاهد.. &#34;يوتيوبر&#34; سعودية شهيرة تخلع النقاب وتكشف اسمها الحقيقي

شاهد.. "يوتيوبر" سعودية شهيرة تخلع النقاب وتكشف اسمها الحقيقي

محمد رمضان ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل &#34;العمدة&#34;

محمد رمضان ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "العمدة"

حزن كبير على رحيل ستيفن بوس ومشاهير العالم يواسون عائلته

حزن كبير على رحيل ستيفن بوس ومشاهير العالم يواسون عائلته

رامي صبري يستعد لإطلاق &#34;معايا هتبدع&#34;

رامي صبري يستعد لإطلاق "معايا هتبدع"

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: &#34;عايزة الراجل لاسع وهايبر&#34;

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: "عايزة الراجل لاسع وهايبر"

عربي

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

وزير الداخلية الأردني: الملك أوصى بضرورة ضبط قاتل نائب مدير أمن معان

وزير الداخلية الأردني: الملك أوصى بضرورة ضبط قاتل نائب مدير أمن معان

الأردن: تشييع جثمان الدلابيح في جرش

الأردن: تشييع جثمان الدلابيح في جرش

وزير الدفاع الكويتي يقدّم استقالته لرئيس الوزراء دون الكشف عن الأسباب

وزير الدفاع الكويتي يقدّم استقالته لرئيس الوزراء دون الكشف عن الأسباب