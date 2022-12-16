هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تُنكل بمجموعة من الشبان والفتية أثناء اعتقالهم وتعتدي عليهم

وفي ساعات الظهر نُقل إلى سجن عوفر إلى قسم الأشبال وبقي هناك حوالي 45 يوماً، ومن ثم نقل إلى قسم الأسرى الأشبال في (مجدو).



رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تُمعن باستخدام طرق تنكيلية جائرة وبشعة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يتعرضون أثناء اعتقالهم واستجوابهم لشتى أنواع التعذيب البدني، والنفسي والمعاملة المهينة.وفي هذا الصدد نقل تقرير الهيئة من خلال محامين زاروا بعض الأسرى شهادات أدلوا بها يوضحون من خلالها تفاصيل تعرضهم للضرب العنيف أثناء اعتقالهم من بينهم:الأسير أسامة كبها ( 17 عاماً) من بلدة برطعة / جنين، والذي تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي حيث اقتحموا مكان عملة الساعة الرابعة فجراً وعندما تأكدوا من هويته اعتقلوه، وأخرجوه من المكان ومن ثم قيدوا يديه إلى الخلف وعصبوا عينيه، واعتدوا عليه بالضرب بشكل تعسفي، واستمروا بالاعتداء عليه بالضرب طوال احتجازه بالجيب العسكري، وعلى إثرها أصيب بالعديد من الكدمات والرضوض في جسمه ووجهه.ومن ثم نقله جيش الاحتلال إلى مستوطنة "دوتان" وبقى ملقى على الأرض في معسكر الجيش مقيد ومعصوب العينين حتى ساعات المغرب، ليتم نقله بعد ذلك الى مركز تحقيق "الجلمة"، مكث فيها 32 يوماً في زنزانة ضيقة جداً تعج بالرطوبة، وكان يُحقق معه يومياً ولساعات طويلة وهو مشبوح على كرسي صغير، وبعد 32 يوم من التحقيق الصعب في الجلمة نُقل الى سجن "مجيدو"/ قسم 3 حيث يقبع الأسرى الأشبال.أما الأسير علاء أبو شنب من مدينة طولكرم، فقد نُكل به بعد اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال لمنزله في ساعات متأخرة من الليل، وتم تفتيشه بشكل عنيف، وجرى اعتقاله بعد بتعصيب عينيه وتقييد يديه ومن ثم تم نقله إلى معبر "الطيبة" وقاموا بضربه على مختلف أنحاء جسمه ببساطيرهم حتى سال الدم من رأسه، وبعد ذلك تم نقل الأسير الى مركز تحقيق الجلمة حيث مكث فيه 65 يوماً وجرى استجوابه حوالي 45 يوماً على التوالي، ويتواجد الأسير حالياً في معتقل "مجيدو".كما تعرض الفتى خليل كفاح خليل (15 عاماً) من بلدة بيت فجار/ بيت لحم، للهجوم من قبل عدد من الجنود أثناء اعتقاله بالقرب من مستوطنة "مجدال عوز" في ساعات المغرب، حيث بطحوه على الأرض، وانهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وبنادقهم، ثم جردوه من جميع ملابسه وبقي عاريا لمدة ساعتين وهو مرمي على الأرض ومقيد اليدين إلى الخلف ومعصوب العينين، ضربوه بلا رحمة، وناجاً لذلك ُأصيب بالعديد من الرضوض والكدمات في جسمه ونقل الى مركز التوقيف في عتصيون , وحقق معه هناك من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحاً .