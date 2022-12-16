غزة: "العمل" تُصدر توضيحاً حول آخر مستجدات تصاريح العمل بأراضي عام 48

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة العمل، بغزة، أن ملف تصاريح العمل في أراضي عام 48، يجري بالتنسيق المشترك مع الشؤون المدنية منذ استلام الوزارة ملف التصاريح نهاية عام 2021.وتشير وزارة العمل في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، إلى أن التصاريح سارية المفعول من الاحتياجات الاقتصادية 15900 تصريحٍ، منهم 8000 تصريحٍ من المرشحين عبر وزارة العمل، وما تم ترشيحه من وزارة العمل للشؤون المدنية بلغ 29500 اسمٍ من المسجلين لدى الوزارة.وتشدد وزارة العمل على اهتمامها البالغ في ملف تصاريح العمل، وسعيها الدائم لتطوير آليات العمل، وتجويد الخدمات التي تقدمها للعمال، بما يساهم في حفظ حقوقهم، والاستمرار وفقاً للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة.كما تنوه الوزارة أنها ستصدر الأسبوع المقبل تحديثاً جديداً على ملف تصاريح العمل يتعلق بالدور والألوان، وفق ما أعلنت عنه مسبقا بخصوص التحديث كل 3 شهور، دون تغيير على المعايير المعلنة مسبقا.وتجدد وزارة العمل وقوفها المستمر إلى جانب العمال والخريجين، وسعيها المتواصل لتوفير فرصِ عملٍ آمنة ولائقة لهم، وانفتاحها على جميع الأطراف بما يحقق هذه المصلحة، ويساهم في التخفيف من معاناة سكان القطاع المحاصر.