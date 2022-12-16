فتح بغزة تحذر من شائعات تستهدف الحركة ورموزها القيادية

رام الله - دنيا الوطنحذر جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية، وسائل الإعلام المحلية والعربية، من "مغبة الانزلاق في مستنقع الشائعات والأخبار الكاذبة المفبركة".وقال إن هذه الشائعات والأخبار التي تستهدف الحركة ورموزها القيادية بغرض خلط الأوراق على الساحة الداخلية والنيل من الروح المعنوية لدى جماهير الحركة التي تقاتل علي كل الجبهات لانتزاع حقوقنا المشروعة في الحرية والاستقلال وتستعد هنا لإحياء الذكري الـ 58 لانطلاقة الثورة.ودعا عبيد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وسائل الإعلام ونشاط التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل أي خبر يخص الحركة وضرورة التأكد من الجهات والمصادر الرسمية المعروفة لدى الجميع.وأشار إلى أن الحركة ومنذ انطلاقتها تعرضت للعديد من الحروب الإعلامية والنفسية والشائعات التي كان مصدرها الاحتلال الإسرائيلي وأذنابه في المنطقة إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وتحطمت على صخرة وعي جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وحركتنا الرائدة فتح التي سننتصر طال الزمان أم قصر بأمر الله.