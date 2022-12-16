شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: حماس أعادت القضية إلى أصلها لمواجهة المشروع الغربي على أرض فلسطين

أبو مرزوق: حماس أعادت القضية إلى أصلها لمواجهة المشروع الغربي على أرض فلسطين
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن "حركة حماس مقدمة الصف ورأس السهم في مواجهة المشروع الغربي".

وأكد أبو مرزوق في تصريحات أبرزها موقع (حرية نيوز)، أن "حماس ظهرت في فترة عصيبة كان فيها العمل الوطني أنهك بضربات الاحتلال، وولدت مع ولادة الشعب الفلسطيني في بداية الانتفاضة".

وبيّن أنها "ملأت الفراغ بعد غياب الرموز الوطنية في بداية انتفاضة الحجارة، حيث كان انبعاثها يمثل البعد الحقيقي والحضاري للصراع، وانطلاقتها كانت نوعية وضرورية لأجل التحرير".

وأوضح أن "حماس أعادت القضية إلى أصلها لمواجهة المشروع الغربي على أرض فلسطين، وكانت الفاعل الأساسي في مواجهته".

 وأضاف: "علاقتنا مع الدول مستمرة حسب تموضع كل دولة من المشروع الصهيوني في المنطقة، والمقاومة التي تنتهجها حركة حماس جعلها فاعل أساسي في المنطقة".

 وفيما يتعلق بالأوضاع في الضفة، بيّن "أننا نشهد في الضفة ثورة عارمة في وجه الاحتلال، موضحا أن قوة حركة حماس وحملها لمشروع المقاومة في كل الساحات أصبح مترجما على الأرض".

 وعن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، نوه أبو مرزوق أن الشعوب العربية ضد التطبيع وخلف نهج المقاومة الفلسطينية، وتجسد ذلك في مونديال قطر، حيث فلسطين فازت في مونديال كأس العالم.

ولفت إلى أن حمل الأعلام الفلسطينية تعبر عن تضامن الشعوب مع القضية الفلسطينية، فلم يعد التطبيع العربي له مكانا في نفوس أبناء الأمة العربية.

وشدد على أن "المشروع الصهيوني يستهدف كل بلاد العرب والمسلمين وليس فلسطين فحسب".

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;العمل&#34; تُصدر توضيحاً حول آخر مستجدات تصاريح العمل بأراضي عام 48

غزة: "العمل" تُصدر توضيحاً حول آخر مستجدات تصاريح العمل بأراضي عام 48

فتح بغزة تحذر من شائعات تستهدف الحركة ورموزها القيادية

فتح بغزة تحذر من شائعات تستهدف الحركة ورموزها القيادية

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد

(كان): قوة من الجيش أطلقت النار نحو أفراد أمن إسرائيليين قرب (عوفرا)

(كان): قوة من الجيش أطلقت النار نحو أفراد أمن إسرائيليين قرب (عوفرا)

حسين الشيخ: أمن الأردن واستقراره بقيادة وحكمة الملك عبدالله الثاني مصلحة عربية وللقضية الفلسطينية

حسين الشيخ: أمن الأردن واستقراره بقيادة وحكمة الملك عبدالله الثاني مصلحة عربية وللقضية الفلسطينية

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتونيا

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتونيا

تفاصيل لقاء المالكي بوزير الدولة للشؤون الخارجية في لندن

تفاصيل لقاء المالكي بوزير الدولة للشؤون الخارجية في لندن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

عرض فيلم بنات عبد الرحمن لصبا مبارك في مسرح وسينماتك القصبة بفلسطين

عرض فيلم بنات عبد الرحمن لصبا مبارك في مسرح وسينماتك القصبة بفلسطين

شاهد: لحظة وصول جثماني الشهيدين شراعية وعنبر لمجمع فلسطين الطبي

شاهد: لحظة وصول جثماني الشهيدين شراعية وعنبر لمجمع فلسطين الطبي

حماس تدعو إلى تكثيف الرباط بالأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

حماس تدعو إلى تكثيف الرباط بالأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

دائرة مناهضة الفصل العنصري تدين تصريحات الرئيس الإسرائيلي

دائرة مناهضة الفصل العنصري تدين تصريحات الرئيس الإسرائيلي

عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

مستوطنون يحطمون 20 غرسة زيتون غرب سلفيت

مستوطنون يحطمون 20 غرسة زيتون غرب سلفيت

برئاسة السراج.. اتحاد بلديات غزة يبحث مع اتحاد البلديات التركية سبل تعزيز التعاون

برئاسة السراج.. اتحاد بلديات غزة يبحث مع اتحاد البلديات التركية سبل تعزيز التعاون

منوعات

عمرو يوسف وتايسون يتاجران في الأعضاء البشرية بـ&#34;شقو&#34;

عمرو يوسف وتايسون يتاجران في الأعضاء البشرية بـ"شقو"

رامي جمال يكشف تطورات جديدة حول مرضه

رامي جمال يكشف تطورات جديدة حول مرضه

عبير نعمة سفيرة EQUAL ARABIA على Spotify وأغنية &#34;رفعت عيني&#34; مُرشّحة لجائزة &#34;غرامي&#34;

عبير نعمة سفيرة EQUAL ARABIA على Spotify وأغنية "رفعت عيني" مُرشّحة لجائزة "غرامي"

دلع نادر تتألق في الموسم الجديد... من &#34;العربجي&#34; إلى &#34;تحت الرماد&#34;

دلع نادر تتألق في الموسم الجديد... من "العربجي" إلى "تحت الرماد"

شاهد.. مصطفى قمر لأنغام: &#34;إحنا عيلة هوايتها صنع المقالب&#34;

شاهد.. مصطفى قمر لأنغام: "إحنا عيلة هوايتها صنع المقالب"

شاهد.. &#34;يوتيوبر&#34; سعودية شهيرة تخلع النقاب وتكشف اسمها الحقيقي

شاهد.. "يوتيوبر" سعودية شهيرة تخلع النقاب وتكشف اسمها الحقيقي

محمد رمضان ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل &#34;العمدة&#34;

محمد رمضان ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "العمدة"

حزن كبير على رحيل ستيفن بوس ومشاهير العالم يواسون عائلته

حزن كبير على رحيل ستيفن بوس ومشاهير العالم يواسون عائلته

رامي صبري يستعد لإطلاق &#34;معايا هتبدع&#34;

رامي صبري يستعد لإطلاق "معايا هتبدع"

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: &#34;عايزة الراجل لاسع وهايبر&#34;

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: "عايزة الراجل لاسع وهايبر"

عربي

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

وزير الداخلية الأردني: الملك أوصى بضرورة ضبط قاتل نائب مدير أمن معان

وزير الداخلية الأردني: الملك أوصى بضرورة ضبط قاتل نائب مدير أمن معان

الأردن: تشييع جثمان الدلابيح في جرش

الأردن: تشييع جثمان الدلابيح في جرش

وزير الدفاع الكويتي يقدّم استقالته لرئيس الوزراء دون الكشف عن الأسباب

وزير الدفاع الكويتي يقدّم استقالته لرئيس الوزراء دون الكشف عن الأسباب