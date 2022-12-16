حسين الشيخ: أمن الأردن واستقراره بقيادة وحكمة الملك عبدالله الثاني مصلحة عربية وللقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن أمن الأردن واستقراره بقيادة وحكمة الملك عبدالله الثاني مصلحة عربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قال: إنه سيتم "التعامل بحزم ضد من يرفع السلاح بوجه الدولة ويعتدي على الممتلكات".وقدّم الملك عبدالله الثاني، الأمير الحسن بن طلال، الجمعة، واجب العزاء، بالعقيد عبدالرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، الذي قتل خلال مواجهات مع متظاهرين في المحافظة.وعبّر الملك، عبد الله الثاني خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن تعازيه الحارة لذوي الشهيد، قائلا "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".وشدد على "أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين"، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وأشار إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، توعد في مؤتمر صحفي، الجمعة، "مثيري الشغب" بـ"رد حازم"، مؤكداً أن "جريمة قتل ضابط الأمن" الليلة الماضية برصاصة خلال أعمال شغب في مدينة معان "لن تمر من دون عقاب".