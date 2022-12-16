شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها

المطران حنا: القدس بحاجة لمبادرات خلاقة لدعم مؤسساتها وأبنائها
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن هنالك استهدافا غير مسبوق للمدينة المقدسة.

وأضاف في تصريح صحفي: "انتهاكات تستهدف مقدساتنا واوقافنا المسيحية والاسلامية فكما ان المسجد الاقصى يُستهدف بالاقتحامات وسياسات تقسيمه زمانيا ومكانيا هكذا هي ايضا اوقافنا المسيحية التي تُسرق منا في وضح النهار وبأساليب معهودة وغير معهودة وكان اخرها ما حدث في فندق البتراء في باب الخليل ، وما حدث هناك يمكن ان يحدث في اماكن اخرى ايضا".

وتابع المطران حنا: "القدس تمر بنكبة غير مسبوقة ومشكلتنا لا تكمن فقط بالاحتلال وسياساته فمعروف ان الاحتلال هدفه طمس معالم القدس وتهميش الحضور الفلسطيني فيها ، ولكن المشكلة الأكبر تكمن في الصمت العربي والصمت الاممي باستثناء بعض الكلمات الدبلوماسية المنمقة التي نسمعها هنا وهناك".

وشدد على أن القدس ليست بحاجة الى مؤتمرات تصرف عليها الأموال الباهظة بل هي بحاجة الى من يقف الى جانب ابنائها ويدعم صمودهم وبقاءهم وبقاء مؤسساتهم المستهدفة والمستباحة من قبل سلطات الاحتلال.

وتابع: القدس بحاجة الى مبادرات عملية وليس الى خطابات رنانة لا تغني ولا تسمن ، واتمنى ان يكون هنالك التحرك المطلوب قبل فوات الاوان لان القدس تضيع من ايدينا يوم بعد يوم

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