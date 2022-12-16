"التشريعي" بغزة يشيد بموقف برلمان الأوروغواي الداعم لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأشاد المجلس التشريعي، بغزة، بموقف برلمان الأوروغواي الذي عقد جلسة خاصة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بحضور عدد من سفراء الدول.ويؤكد "التشريعي" على ضرورة ترجمة مطالبات النواب في برلمان الأوروغواي باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والقيام بإجراءات عملية لوضع حد للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وإدانة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.ويدعو المجلس التشريعي البرلمانات الدولية كافة إلى الاستمرار في عقد الجلسات والفعاليات البرلمانية في إطار خطة عمل برلمانية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وملاحقة الاحتلال وعزله في مختلف المحافل الدولية.