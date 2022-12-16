تفاصيل لقاء المالكي بوزير الدولة للشؤون الخارجية في لندن





جاء ذلك بحضور سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة د. حسام زملط وجرى نقاش الأوضاع الخطيرة في الأراضي المحتلة خصوصا التصعيد الأخير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية والإعدامات الميدانية واعتداءات المستوطنين المستمرة.



كما ناقش الطرفان الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يتم تشكيلها والتي تضم في صفوفها جهات وأحزاب وشخصيات متطرفة وعنصرية تم ادانتها بالإرهاب والعنف حتى في المحاكم الإسرائيلية نفسها وموقف الحكومة البريطانية من ذلك.



وتم التطرق الى تصويت المملكة المتحدة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومطالبة لندن بالالتزام بالقانون الدولي وبحق فلسطين في اللجوء إلى المحاكم والجهات الدولية من أجل المطالبة بالحقوق الفلسطينية.



وتم الاتفاق على تبادل الزيارات من قبل الطرفين حيث تم الاتفاق على زيارة يقوم بها وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي ووزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد طارق احمد قريبا من أجل استمرار الحوار الثنائي بين المملكة المتحدة وفلسطين.







رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، بوزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد طارق احمد في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن ظهر اليوم.