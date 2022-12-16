الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً قياسياً لوفيات "الجرعات الزائدة" وسط المراهقين

نشرت السلطات الصحية الأميركية، ظهر فيها ت





يأتي ذلك وسط تحذيرات من مخاطر الحبوب المقلّدة التي تحتوي على "الفنتانيل"، وفق ما نقل موقع (الشرق).



وارتفع المتوسط الشهري للوفيات بجرعات زائدة بين المراهقين إلى 68 وفاة يومية (بنسبة 109%)، بين 2019 و2021 بحسب الدراسة التي أجرتها "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".



وزادت الوفيات الناجمة عن تناول جرعة زائدة من المواد التي تتضمن "الفنتانيل" بنسبة 182%.



ولاحظت الدراسة أن تعاطي المخدرات غير المشروع بين المراهقين انخفض بشكل عام خلال هذه الفترة، مما يدل على أن هذا الارتفاع في الوفيات ناتج على الأرجح من "مواد أقوى"، لا من الاستخدام المتكرر.



وانتشر "الفنتانيل" بكثافة في السوق الأميركية، نظراً إلى الكلفة المنخفضة لإنتاج هذه المادة الأفيونية المخدرة مخبرياً.



رام الله - دنيا الوطنسجيل عدد الوفيات بجرعات زائدة لدى المراهقين، ما بين (10 و18 عاماً) في الولايات المتحدة، زيادة كبيرة تجاوزت الضعف بين عامي 2019 و2021.