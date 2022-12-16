شؤون فلسطينية

عرض فيلم بنات عبد الرحمن لصبا مبارك في مسرح وسينماتك القصبة بفلسطين

عرض فيلم بنات عبد الرحمن لصبا مبارك في مسرح وسينماتك القصبة بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
يُعرض الفيلم الروائي بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان في مسرح وسينماتك القصبة بمدينة رام الله في فلسطين ابتداءً من يوم الخميس 15 كانون الأول/ديسمبر ولمدة أسبوع في تمام الساعة السابعة مساء. 

وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه عرض الفيلم ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان أيام فلسطين السينمائية.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر شارك الفيلم في مهرجان تاراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا، وعلى مدار شهر أكتوبر ونوفمبر شهد الفيلم جولة حافلة من العروض والأنشطة إذ نافس في الدورة الثانية من حفل جوائز صنّاع المحتوى Joy Awards الذي يعد أحد أضخم وأكبر حفل يحتفي بصناعة المحتوى الترفيهي في العالم العربي. 

كما شارك في مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو، مهرجان زيورخ للفيلم العربي، واختتم فعاليات النسخة 34 من مهرجان الأفلام الأوروبية في مركز الأميرة هيا الثقافي بحضور المنتجة آية وحوش، وذلك بعد أن سبق وحصل على عرض ناجح في مهرجان عمّان السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها.

وكان الفيلم قد حصد جائزة الجمهور في أربعة مهرجانات وهي مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة، مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو، ومهرجان إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول. كما نال تنويهاً خاصاً من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.

بنات عبد الرحمن هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى شركة MAD Solutions وLagoonie مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.


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