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وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة

وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن حل أزمة التأشيرة للمواطنين المغاربة
جانب من المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية المغرب وفرنسا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية، عن نهاية القيود التي وضعت على منح التأشيرات بالمغرب.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي عقدته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أنه يجب عودة النشاط القنصلي إلى طبيعته.

وفي سؤالها حول ما إذا كانت الشروط التي وضعتها فرنسا من أجل منح التأشيرات قد زالت أجابت: "نعم".

في حين قال بوريطة: إن هناك تعليمات من الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتحضير للاستحقاق المقبل على أعلى مستوى.

وأضاف بوريطة أن هذه الزيارة تأتي في إطار التحضير لعقد لقاءات على أعلى مستوى بين البلدين، وذلك خلال ثلاث أشهر الأولى من السنة المقبلة.

وأكد الوزير، أن هناك تطابق في وجهات النظر حول رؤية تطور العلاقات انطلاقا من تعليمات الملك محمد السادس.

وأفاد المسؤول، أن هناك طموحاً مشتركاً لهذه العلاقات وكيفية تطويرها، كما تم التحدث عن بعض القضايا الإقليمية التي تهمنا في غرب افريقيا والساحل.

وقال بوريطة، إنه بين المغرب وفرنسا العديد من الرهانات والتحديات المشتركة، لدى يجب التنسيق وتبادل وجهات النظر.

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