حماس تدعو إلى تكثيف الرباط بالأقصى لصد اقتحامات المستوطنين

دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة إلى تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لصد اقتحامات المستوطنين للمسجد.وأكد حمادة في تصريح صحفي، على أن "المرابطين أفشلوا مخططات المحتل الصهيوني داخل المسجد الأقصى".وأوضح أن الاحتلال يسعى لاستهداف المسجد الأقصى والقدس، وتنفيذ مخططاته التهويدية، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف المسجد المبارك.وقال: إن "المقاومة مستمرة حتى زوال المحتل عن أرض فلسطين، ومستعدة ومتأهبة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة والمقاوم، وشعبنا الفلسطيني لن ينكسر وعازم مقاومة المحتل حتى زواله".