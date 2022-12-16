عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عايدة شمال بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المفتاح" عند المدخل الشرقي للمخيم، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.كما أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أوصرين جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل بأن من بين المصابين مسنة تم نقلها لأحد المراكز الطبية.وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، قرية "مادما" جنوب نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.في سياق آخر، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المواجهات تركزت في منطقة الشرفا بالبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما اعتدوا على فتى بالضرب.