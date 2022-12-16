مستوطنون يحطمون 20 غرسة زيتون غرب سلفيت

من جهة أخرى، هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، منازل المواطنين في قريتي "مادما" و"بورين"، جنوب نابلس.





وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من قرية بورين، وأطراف مادما، وحطموا نوافذها وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين تصدوا لهم، دون أن يبلغ عن إصابات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).