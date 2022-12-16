شؤون فلسطينية

مستوطنون يحطمون 20 غرسة زيتون غرب سلفيت

مستوطنون يحطمون 20 غرسة زيتون غرب سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
قلع مستوطنون وحطموا 20 غرسة زيتون في منطقة الرأس ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال بيان لمحافظة سلفيت، اليوم الجمعة، إن الغرس يعود للمزارع أحمد أمين مرعي، الذي أنهى بمساعدة أشقائه وأولاده زراعتها صباح اليوم في ارضه شمال شرق البلدة، حيث تفاجأ عقب عودة من صلاة الجمعة بأن المستوطنين قاموا بتقطيعها وتحطيمها.

من جهة أخرى، هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، منازل المواطنين في قريتي "مادما" و"بورين"، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من قرية بورين، وأطراف مادما، وحطموا نوافذها وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين تصدوا لهم، دون أن يبلغ عن إصابات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).




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