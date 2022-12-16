برئاسة السراج.. اتحاد بلديات غزة يبحث مع اتحاد البلديات التركية سبل تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع أمين عام اتحاد البلديات التركية "فهري سولاك" سبل تعزيز التعاون المشترك بين بلديات قطاع غزة والبلديات التركية ضمن زيارة يقوم بها وفد من اتحاد بلديات قطاع غزة حالياً لمدينة إسطنبول التركية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة مع بلديات تركية.جاء ذلك خلال زيارة قام بها د. السراج والوفد المرافق له لمقر اتحاد البلديات التركية رافقه خلالها وفد اتحاد بلديات القطاع والذي يضم؛ نائب رئيس الاتحاد رئيس بلدية خان يونس م. علاء البطة، ورئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، ورئيس بلدية الزهراء مروان حمد، ومساعد مدير عام بلدية غزة لشؤون المياه والبيئة م. أنور الجندي، وعدد من مهندسي البلديات.كما بحث د. السراج والوفد المرافق له مع مساعد رئيس بلدية "اسنلار" عادل شندن، وعدد من مدراء الدوائر في بلدية اسنلار سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات مختلفة منها؛ الاستفادة من الأراضي، وإنشاء المباني السكنية للمواطنين، وقضايا اجتماعية وثقافية مختلفة، وتنظيم المدن.وكان رئيس اتحاد بلديات القطاع والوفد المرافق بحث مع بلديتي "سنجق تبه" والعمرانية في اسطنبول سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين بلديات اسطنبول وبلديات قطاع غزة.يذكر أن اتحاد البلديات التركية يستضيف طاقماً فنياً من مهندسي بلديات قطاع غزة في دورة تدريبية مكثفة في مجالات التخطيط الحضري وإدارة النفايات الصلبة ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين .