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العاهل الأردني: سنتعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة

العاهل الأردني: سنتعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن سيتم "التعامل بحزم ضد من يرفع السلاح بوجه الدولة ويعتدي على الممتلكات".

وأضاف: أن "من حق المواطنين التعبير سلمياً عن رأيهم بالظروف الاقتصادية الصعبة".

وقدّم الملك عبدالله الثاني، الأمير الحسن بن طلال، الجمعة، واجب العزاء، بالعقيد عبدالرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، الذي قتل خلال مواجهات مع متظاهرين في المحافظة.

وعبّر الملك، عبد الله الثاني خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن تعازيه الحارة لذوي الشهيد، قائلا "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".

وشدد على "أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين".

وأشار إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.

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