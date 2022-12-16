وزير الداخلية الأردني: الملك أوصى بضرورة ضبط قاتل نائب مدير أمن معان

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الجمعة، إن توجيهات الملك عبد الله الثاني بضبط الجاني الذي قتل نائب مدير أمن معان عبد الرزاق الدلابيح وتقديمه للعدالة.وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية بعد اغتيال العقيد عبد الرزاق الدلابيح، الأمن العام تعامل بانضباطية مع الوقفات الاحتجاجية السلمية ولم يتعرض لها.وأكد الفراية أن الأجهزة الأمنية تبذل كل جهد لضبط الجاني وتقديمه للعدالة.وأضاف: "الأمن العام ومنذ بدء الاعتصامات المتعلقة بالشاحنات أو النقل العام تعامل بكل انضباطية مع الحدث ولم يتعرض لأي معتصم سلمي ولم يتعرض لأي وقفة احتجاجية، إلا أنه شهدنا خلال الأيام الماضية تطورا كبيرا في أعمال العنف انتهت بمقتل الزميل عبد الرزاق وإصابة عدد من زملائه".