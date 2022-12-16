الأردن: تشييع جثمان الدلابيح في جرش

رام الله - دنيا الوطنشيع الأردنيون، اليوم الجمعة، جثمان العقيد عبد الرزاق الدلابيح في بلدة الكفير في محافظة جرش، والذي تعرض لإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في معان.وعقب انتهاء مراسم الدفن جرى وضع أكاليل الزهور من قبل الأجهزة الأمنية على ضريح الدلابيح، حيث كان يقف على قبر الشهيد مدير الأمن العام ونجله، بحسب قناة "المملكة".ووصل جثمان الشهيد عبد الرزاق الدلابيح إلى مسجد الأمير راشد في بلدة الكفير ليشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة بحضور واسع من مختلف مناطق المملكة للمشاركة في عزاءه.