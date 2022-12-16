المطران"حنّا": فلسطين هي المنتصرة في المونديال







رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "فلسطين هي المنتصرة في المونديال فقد عبر الاحرار من ابناء امتنا العربية واصدقاء شعبنا في مشارق الارض ومغاربها عن وقوفهم ومؤازرتهم إلى جانب شعبنا".وتابع:"نحن سعداء ان بلدا عربيا يستضيف هذا الحدث الرياضي العالمي الهام ، ونحن سعداء عندما تفوز الفرق الرياضية العربية ولكن بالنسبة الينا كفلسطينيين فإن فلسطين كانت حاضرة وبقوة في هذا المونديال حيث رفعت الراية الفلسطينية في الوقت الذي فيه يمنع المقدسيون من رفعها في القدس ومن يقوم برفع الراية الفلسطينية في القدس قد يحاكم وتتم مسائلته .وأكمل: "أما الشعارات المؤيدة للشعب الفلسطيني والمؤازرة لقضيته العادلة فقد كانت سيدة الموقف فكل التحية لكل الاحرار من ابناء امتنا العربية وكل التحية للاحرار من كافة شعوب العالم الذين قالوا نعم لفلسطين ولا للاحتلال والقمع والظلم الممارس بحق شعبنا الفلسطيني".