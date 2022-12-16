شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في اجتماعات الدورة الـ44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالقاهرة

فلسطين تشارك في اجتماعات الدورة الـ44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
 شاركت دولة فلسطين، في اجتماعات الدورة العادية الـ 44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والتي تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" دوّاس دوّاس، ممثلا عن دولة فلسطين، أهمية أن يولي الاتحاد فلسطين الأولوية في برامجه وأنشطته، خاصة في ظل ما تتعرض له من حصار سياسي واقتصادي واجتماعي، يقترن أيضا بحصار أكاديمي، إذ تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع العراقيل أمام مسارات البحث العلمي في فلسطين، سواء عبر استقبال الأكاديميين وعقد المؤتمرات، أو عبر منع تواصل الباحثين في فلسطين مع نظرائهم في المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية.

وقال إن فلسطين لديها ما يمكن أن تضيفه إلى الخريطة العلمية العربية ومجالات البحث العلمي، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وهذا ما انعكس بالحضور الفلسطيني البارز بالمنظمات الدولية المتخصصة، مؤكدا "أننا نتوجه فلسطينيا نحو إدماج مسار البحث العلمي في فلسطين بالبرامج والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لصالح الدول العربية وسنطرح العديد من البرامج في هذا الإطار".

من جهته، قال أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية عبد المجيد بنعمارة، إن فلسطين ستكون في أولويات الاتحاد من خلال برامجه وأنشطته، من أجل دعم المسيرة التعليمية فيها، باعتبارها قضية العرب الأولى والتي تحظى باهتمام كل المؤسسات العربية، سيما المؤسسات ذات العمل العربي المشترك وبمقدمتها الاتحاد، مشيرا إلى التركيز على إضافة وزيادة التمويلات للبحث العلمي، والتعريف بالتجارب العربية الناجحة بعد أن أصبح لدينا جامعات عربية مرموقة.

من ناحيته، شدد رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم طلال أبو غزالة، على ضرورة استخدام الوسائل الرقمية والتحول الرقمي في البحث العلمي، وأن يكون البحث العلمي موجه لهدف واحد هو الابتكار، وأن التعلم هو المبدأ والأستاذ هو الموجه، مطالبا بأن يكون هناك ابتكارات جديدة.

وناقشت الاجتماعات أهمية الانتقال من التعليم إلى التعلم، وأهمية الذكاء الاصطناعي، وربط البحث العلمي بالاختراع والإبداع، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي من موازنات المؤسسات الأكاديمية وموازنات الدول العربية، وتقليص الفجوة ما بين الدول العربية في مستوى الإنفاق على البحث العلمي، إضافة للتشبيك والربط مع المؤسسات الدولية المتخصصة في البحث العلمي، والتي توفر فرص كبيرة للباحثين لإجراء بحوثهم.

كما وتطرّق جدول أعمال الاجتماعات لتقرير الأمين العام وتقرير الروابط العلمية المتخصصة، ومناقشة الخطة التنفيذية للاتحاد العام (2023/2024) والحسابات الختامية للعام 2021، بالإضافة للوضع المالي للاتحاد وموازنة العام 2023، وتعيين مدقق حسابات وتحديد موعد الدورة العادية القادمة، وما يستجد من أعمال

وحضر المؤتمر الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي ، ممثلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس الدورة ال44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وشارك في المؤتمر المستشار الأول لدى السفارة الفلسطينية في القاهرة رزق زعانين، وممثلو الدول الأعضاء، ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية، ورؤساء أكاديميات وهيئات ومراكز البحث العلمي والجامعات العربية، ووفود الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد وممثلو المنظمات العربية المتخصصة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية.

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