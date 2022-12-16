شؤون فلسطينية

بمشاركة فلسطين: اختتام أعمال المؤتمر السنوي في عُمان حول "استدامة الموارد"

بمشاركة فلسطين: اختتام أعمال المؤتمر السنوي في عُمان حول "استدامة الموارد"
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت في العاصمة العمانية مسقط، أعمال المؤتمر السنوي الـ21 بعنوان "استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها: رؤية إدارية"، بمشاركة دولة فلسطين.

ودعا المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، باستضافة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة العمل، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، الحكومات العربية لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية.

وشدد المؤتمر الذي افتتحه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير العمل العماني محاد باعوين، على تعزيز القدرة في التكيف مع المخاطر والدعوة إلى إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات، والتخطيط على الصعيد الوطني.

كما أوصى بتعزيز دور المشروعات الصغيرة الخضراء من خلال تقديم منتجات أو خدمات محسنة بيئيًّا مثل منتجات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنتجات صديقة للبيئة، ومنتجات إعادة التدوير والاستخدام والتكنولوجيا الخضراء،  مؤكدا أهمية تعزيز دور المجتمع المدني وذلك بتمكين الجميع من الوصول إلى المعلومات التي تخص التنمية وتغيرات المناخ وضرورة تعزيز البحث العلمي وتطوير أدوات تساعد على الابتكار لا سيما في مجال استدامة الموارد.

وشارك الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالحي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الاقتصاد الوطني محمد أبو عرام، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جرادات، ومدير عام التخطيط في الديوان وائل الريماوي.

وقدمت دولة فلسطين خلال جلسات المؤتمر ورقة عمل حول الوظيفة الخضراء بهدف الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، بما ينسجم مع الممارسات والتوجهات العالمية، وصولا إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية ومنافسة.

وأكد الوفد أهمية المؤتمر في توطيد علاقات التعاون بين الدول المشاركة، وتبادل الخبرات في تحسين وتطوير المنظومة الإدارية تحت مظلة جامعة الدول العربية، متطرقا إلى الخطوات الفلسطينية التي أنجزت في مجال التطوير والتحسين الإداري والجاهزية لتوظيف الخبرة الفلسطينية لصالح الدول العربية.

وثمن الوفد دور سلطنة عمان الشقيقة في تنظيم وإدارة المؤتمر والجهد الذي بذله طاقم سفارة دولة فلسطين في السلطنة في مختلف المجالات ممثلة بالسفير تيسير جرادات.

وتخلل المؤتمر جلسات تمحورت حول أبرز المشكلات التي تواجه المجتمعات العربية ويستعرض تجارب هذه الدول في ظل التغيرات المناخية التي يتوجب الوقوف عندها، الأمر الذي يحتم على الحكومات اتخاذ ما يلزم إزاء المشكلات الكبرى التي قد يعيق عمليات التنمية المستدامة.

وأدار رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، إحدى الجلسات الختامية للمؤتمر، تحدث فيها حول التجربة الفلسطينية في هذا المضمار، ووضع فلسطين على الخارطة العالمية في التنمية الإدارية المستدامة عبر تنفيذ مجموعة من التدخلات الاستراتيجية.

وأشاد الحضور بالرؤية والخطوات الفلسطينية لتجاوز التحديات رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والقدرة على التغلب على كل التحديات.

وقدم مدير التخطيط في ديوان الموظفين وائل الريماوي خلال جلسات المؤتمر ورقة عمل حول الوظيفة الخضراء، استعرض فيها رؤية دولة فلسطين في الاستثمار الأمثل في التوجهات العالمية واستدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية في المنطقة العربية.

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