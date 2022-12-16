المطران حنّا: نقف إلى جانب أهلنا بالخليل ونشيد بدفاعهم عن مدينتهم ومقدساتهم





ورحب المطران حنّا بزيارتهم موجها تحية التقدير والوفاء والاحترام لأهلنا في مدينة الخليل ومحيطها أولئك المدافعين عن أراضيهم وعن بلدهم الطيب والجميل.



وقال إننا: "نرفض المخططات الاستيطانية التي تستهدف البلدة القديمة من الخليل وخاصة الحرم الابراهيمي ونقف الى جانب اهلنا هناك الذين يعملون من اجل الحفاظ على مدينتهم وطابعها ومقدساتها".



ووضع المطران حنّا الوفد في صورة ما تتعرض له مدينة القدس مؤكدا بأن المؤامرة التي تتعرض لها القدس هي شبيهة بتلك التي تتعرض لها مدينة الخليل.



رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم وفدًا من شخصيات الخليل الذين يقومون بجولة في القدس القديمة.