شؤون فلسطينية

المرابطة خويص: الأقصى مقبل على مرحلة خطيرة تستدعي الرباط فيه

المرابطة خويص: الأقصى مقبل على مرحلة خطيرة تستدعي الرباط فيه
رام الله - دنيا الوطن
حذرت المرابطة والمعلمة المقدسية خديجة خويص، من مرحلة خطيرة مقبلة على المسجد الأقصى المبارك، يسعى فيها الاحتلال لترسيخ التّقسيم الزّمانيّ والمكانيّ، في فترة أعياد المستوطنين القادمة.

ودعت خويص الشعب الفلسطيني لصناعة الفرق، مؤكدة أن لا حلّ لحماية الأقصى وصونه من التّدنيس إلّا بالاعتكاف والرّباط الدائم فيه.

وأوضحت أن الأسبوع القادم الذي يتزامن مع ما يسمى عيد "الحانوكاة" لدى اليهود، يدبّر فيه المقتحمون لاقتحامات شرسة للمسجد الأقصى المبارك.

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