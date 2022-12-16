"الشؤون المدنية": استلام جثماني الشهيدين شرايعة وعنبر مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطن‎أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستسلم جثماني الشهيدين سلامة رأفت شرايعة من بلدة بيرزيت، وخالد فادي محمد عنبر "الدباس" من بلدة جفنا بمحافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الجمعة.وقالت الهيئة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي ضمن المتابعة الحثيثة والمباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين كل الشهداء المحتجزة لدى دولة الاحتلال، مضيفة أنه سيتم استلام جثماني الشهيدين من قبل طواقم الهيئة، والهلال الأحمر الفلسطيني، وذوي الشهيدين.‎وأضافت أن الشهيدين استشهدا عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركبتهما بالرصاص الحي، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله، والتي أدت أيضا إلى إصابة شاب ثالث بجروح خطيرة جرى اعتقاله والإفراج عنه لاحقا، فيما تم احتجاز جثماني الشهيدين منذ ذلك الوقت قبل أن يُعلن عن تسليمهما.