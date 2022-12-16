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وزير الدفاع الكويتي يقدّم استقالته لرئيس الوزراء دون الكشف عن الأسباب

وزير الدفاع الكويتي يقدّم استقالته لرئيس الوزراء دون الكشف عن الأسباب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الجمعة، بأن  بأن وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح رفع استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

ووفقًا لما نقله موقع (روسيا اليوم)، فقد تم تأجيل البت بالاستقالة ليوم الأحد المقبل، لحين اجتماعه مع رئيس الوزراء، في حين لم يذكر المصدر السبب الذي دفع وزير الدفاع الكويتي لتقديم استقالته.

وقد تم تعيين الشيخ عبدالله علي الصباح وزيرا للدفاع في حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح، والتي صدر مرسومها خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر المنصرم.

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