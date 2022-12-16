شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون "الحفيرة" والاحتلال يعيق تنقل المواطنين جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون "الحفيرة" والاحتلال يعيق تنقل المواطنين جنوب جنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقة الحفيرة جنوب جنين، فيما أعاق جنود الاحتلال تنقل المواطنين على مفرق بلدة عرابة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة التابعة لأراضي بلدة عرابة من الجهة الشمالية الشرقية، بعد إغلاق المنطقة، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان، حيث تصدت لهم مجموعة من الشبان.

وأضافت المصادر ذاتها، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا مفاجئا على مفرق عرابة- القريب من منطقة (الحفيرة)- وأعاقت تحركات المواطنين وانتشرت بكثافة في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات .

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