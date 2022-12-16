شؤون فلسطينية

غزة: "التعليم" تفنّد ادّعاءات الاحتلال التي يروّجها ضد المدارس بالقطاع

غزة: "التعليم" تفنّد ادّعاءات الاحتلال التي يروّجها ضد المدارس بالقطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فنّدت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، الادّعاءات الكاذبة التي يحاول الاحتلال تروجيها على لسان المتحدث باسم جيشها "أفيخاي أدرعي" بشأن استخدام بعض المدارس في قطاع غزة لأعمال مقاومة.

وشدّدت الوزارة في بيان لها على أن "الأكاذيب التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي ترويجها بشأن المدارس تعتبر محاولة منه للتنصل من المسؤولية عن جرائمه المتكررة بحقها خلال العدوان المتكرر".

وقالت الوزارة، إن "ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي ادرعي" حول استخدام المدارس لأعمال مقاومة، ليس إلا مجرد استمراراً لمسلسل الأكاذيب ضمن العدوان على شعبنا".

وتابعت: "نرى في هذه الادعاءات مقدمة لارتكاب المزيد من الجرائم، خاصة أنها أعيان مدنية يجب حمايتها وعدم المس بها وفق القانون الدولي الإنساني".

وأضوحت أنه "يتوجب على كل الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو واليونيسبف التدخل ووضع حد لهذه الهمجية ووقف الاعتداءات المتكررة على المنشآت التعليمية".

وأكملت "الاحتلال لا يراعي أي من المواثيق والأعراف الدولية التي توفر الحماية للمنشآت التعليمية، وسجله التاريخي حافل بقصف المدارس وارتكاب المجازر فيها، مثل مجزرته بقصف مدرسة بحر البقر المصرية".

وتابعت "نذكر الجميع بجرائمه التي ارتكبها بوحشية ضد منشآتنا ومرافقنا التعليمية، بدءًا بمجزرة مدرسة الفاخورة عام ٢٠٠٩م، مرورا بقصف سبع مدارس بشكل مباشر خلال عدوان ٢٠١٤م، وصولا إلى قصفه ثلاثة مدارس بشكل مباشر خلال عدوانه الصيف الماضي وإلحاق الضرر بعشرات المنشآت التعليمية، وجميعها لم يثبت أي من ادعاءات الاحتلال بحقها".

وأوضحت أن مدير مدرسة معاذ بن جبل الذي اتهمه الاحتلال بتسهيل أعمال للمقاومة من هذه المدرسة خلال عدوان مايو 2021م، تم تعيينه مديرا بالمدرسة المذكورة في أغسطس 2022م، ولم يكن يعمل بهذه المدرسة أثناء العدوان المذكور.

وطالبت الوزارة بمحاسبة الاحتلال على كل الجرائم التي ارتكبها ضد مرافقنا التعليمية، وندعو لتوفير الحماية وضمان عدم المس بهذه المنشآت المدنية المحمية بقوة القانون الدولي، وإلزام المحتل وناطقيه بالتوقف عن التحريض على مقدراتنا التعليمية

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون &#34;الحفيرة&#34; والاحتلال يعيق تنقل المواطنين جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون "الحفيرة" والاحتلال يعيق تنقل المواطنين جنوب جنين

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

(هآرتس): المنتصر الحقيقي في مونديال قطر هي فلسطين

(هآرتس): المنتصر الحقيقي في مونديال قطر هي فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

&#34;المعابر&#34; بغزة تكشف إحصائية عمل معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

"المعابر" بغزة تكشف إحصائية عمل معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

بأغلبية ساحقة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

بأغلبية ساحقة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

الأمم المتحدة تُدين تفشي عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

الأمم المتحدة تُدين تفشي عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة الجمعة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة الجمعة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة الجمعة

الطقس: أجواء صافية لطيفة نهاراً وباردة ليلاً

الطقس: أجواء صافية لطيفة نهاراً وباردة ليلاً

سلامة تبحث آفاق التعاون المشترك مع السفير الإكوادوري

سلامة تبحث آفاق التعاون المشترك مع السفير الإكوادوري

مجدلاني: دعوة برلمان الاتحاد الأوروبي خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلب إجراءات عملية ملموسة

مجدلاني: دعوة برلمان الاتحاد الأوروبي خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلب إجراءات عملية ملموسة

ناصر الدين يدعو لتكثيف الرباط في الأقصى لمواجهة مخططات الاحتلال

ناصر الدين يدعو لتكثيف الرباط في الأقصى لمواجهة مخططات الاحتلال

بركات يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون

بركات يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون

فلسطين تشارك في الاجتماع الإقليمي للدول العربية لمكافحة الجريمة والإرهاب

فلسطين تشارك في الاجتماع الإقليمي للدول العربية لمكافحة الجريمة والإرهاب

&#34;الأسرى&#34; بغزة: الأسير وليد دقة مصاب بسرطان &#34;تلف الدماغ&#34;

"الأسرى" بغزة: الأسير وليد دقة مصاب بسرطان "تلف الدماغ"

منوعات

دلع نادر تتألق في الموسم الجديد... من &#34;العربجي&#34; إلى &#34;تحت الرماد&#34;

دلع نادر تتألق في الموسم الجديد... من "العربجي" إلى "تحت الرماد"

شاهد.. مصطفى قمر لأنغام: &#34;إحنا عيلة هوايتها صنع المقالب&#34;

شاهد.. مصطفى قمر لأنغام: "إحنا عيلة هوايتها صنع المقالب"

شاهد.. &#34;يوتيوبر&#34; سعودية شهيرة تخلع النقاب وتكشف اسمها الحقيقي

شاهد.. "يوتيوبر" سعودية شهيرة تخلع النقاب وتكشف اسمها الحقيقي

محمد رمضان ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل &#34;العمدة&#34;

محمد رمضان ينتهي من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "العمدة"

حزن كبير على رحيل ستيفن بوس ومشاهير العالم يواسون عائلته

حزن كبير على رحيل ستيفن بوس ومشاهير العالم يواسون عائلته

رامي صبري يستعد لإطلاق &#34;معايا هتبدع&#34;

رامي صبري يستعد لإطلاق "معايا هتبدع"

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: &#34;عايزة الراجل لاسع وهايبر&#34;

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: "عايزة الراجل لاسع وهايبر"

مراد مكرم عن مسلسل &#34;غرفة 207&#34;: &#34;اتمرمطنا في التصوير&#34;

مراد مكرم عن مسلسل "غرفة 207": "اتمرمطنا في التصوير"

استبعاد فنانة مصرية من الكويت نهائياً

استبعاد فنانة مصرية من الكويت نهائياً

هجوم على رانيا يوسف بسبب ابنتها... وهذا ما فعلته

هجوم على رانيا يوسف بسبب ابنتها... وهذا ما فعلته

عربي

وزير الدفاع الكويتي يقدّم استقالته لرئيس الوزراء دون الكشف عن الأسباب

وزير الدفاع الكويتي يقدّم استقالته لرئيس الوزراء دون الكشف عن الأسباب

لبنان: مقتل جندي إيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين من قوات حفظ السلام (اليونيفيل)

لبنان: مقتل جندي إيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين من قوات حفظ السلام (اليونيفيل)

البرهان: الجيش السوداني لن يأتمر إلا لحكومة منتخبة

البرهان: الجيش السوداني لن يأتمر إلا لحكومة منتخبة

ملك الأردن: حماية المقدسات واجب ديني وتاريخي

ملك الأردن: حماية المقدسات واجب ديني وتاريخي