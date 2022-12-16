البرلمان الأوروبي يعلن مقاطعة مراقبة الانتخابات في تونس

قرّر البرلمان الأوروبي مقاطعته الانتخابات البرلمانية التي ستجري غدًا السبت في تونس دون أن يذكر الأسباب وراء ذلك القرار.



وقال البرلمان الأوروبي، في بيان، إنّه "لن يرسل مراقبين إلى تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجري غداً السبت".



وأوضح البرلمان، في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أنّه "لن يفوّض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها نيابةً عنه".



وتابع البيان أنّه "إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه، ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي"، من دون أن يشير إلى أسباب هذا القرار. وفق موقع (الميادين).



وذكر أنّ مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، بما في ذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض القرار مراسيم الرئيس قيس سعيد بحلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.



وأشار البرلمان الأوروبي إلى الرأي العاجل للجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريعي لإعلانات الاستفتاء والانتخابات، الذي جاء بطلب من دائرة العمل الخارجي الأوروبية.



واعتبرت لجنة البندقية في تقرير، في أيار/مايو الماضي، الخطوات القانونية التي اتخذها الرئيس التونسي كتعديل هيئة الانتخابات، وما تلاه من تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 تموز/ يوليو الماضي، غير مطابقة للمعايير الدستورية.



وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة، التي تتهم الرئيس سعيد بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، فيما اعتبر سعيّد خطواته تصحيحاً لمسار الثورة.









رام الله - دنيا الوطن