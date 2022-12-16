الأردن: مقتل ضابط أمن خلال احتجاجات على رفع أسعار الوقود

رام الله - دنيا الوطنأفادت مديرية الأمن العام الأردنية، بمقتل العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة معان جنوبي البلاد، عقب تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات.وقال بيان للأمن العام في وقت متأخر من مساء الخميس، إن "العقيد الدلابيح قتل إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية بمحافظة معان". بحسب موقع (الجزيرة نت).واندلعت أعمال شغب في منطقة الحسينية ومدن أخرى جنوبي الأردن احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. ونقلت رويترز عن مصدر من الشرطة أن أربعة آخرين من رجال الأمن أصيبوا.ونعت مديرية الأمن العام الدلابيح، وأكدت أنها "مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وستضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن"، وفق تعبيرها.وشددت على أنها "إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقومون بأعمال الشغب والتخريب أينما كانوا، ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم".