شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في اجتماع وزاري خاص عقدته مجموعة الـ77 والصين

فلسطين تشارك في اجتماع وزاري خاص عقدته مجموعة الـ77 والصين
رياض منصور - مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
 شاركت دولة فلسطين في اجتماع وزاري خاص، عقدته مجموعة السبعة وسبعين والصين، بعنوان: "تحقيق أهداف التنمية المستدامة: التصدي للتحديات الحالية وبناء القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية"، وذلك في ظل التحديات والأزمات الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص الدول النامية.

واستهل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال جلسة النقاش، بشكر رئيس المجموعة الحالي، جمهورية الباكستان الاسلامية، على عقد هذا المؤتمر الهام وفي الوقت المناسب، وهنأ كوبا على انتخابها لرئاسة المجموعة في العام القادم.

وأشار منصور إلى أن جائحة (COVID-19) كان لها أثر كبير على كافة الدول والشعوب بشكل غير متناسب نتيجةً لعدم المساواة في اللقاحات والصدمات الاقتصادية، إلى جانب التغير المناخي الذي يتسبب في اضطرابات خطيرة وواسعة النطاق، وفي هذا السياق، هنأ منصور جمهورية مصر العربية على نجاح الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP27) التي عقدت في شرم الشيخ، لا سيما اعتماد اتفاقية تعويض الأضرار. 

وكذلك نوه منصور إلى الانتكاسة الكبيرة في التقدم المحزر في القضاء على الفقر، ومعاناة البلدان النامية الأشد فقرا وضعفا بشكل غير متناسب، إلى جانب انعدام الأمن الغذائي، والجوع، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كل مكان، والتحديات العالمية الحالية الأخرى، منوها الى أن كل هذه التحديات عملت على إعاقة تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 والأهداف الخاصة بها، ومعبرا عن أسفه من أن البلدان النامية كانت الأكثر تضررا.   وشدد على أهمية وحدة وتضامن المجموعة، وبقاء خطة التنمية المستدامة 2030 دليلنا الرئيسي لجعل عالمنا أفضل للجميع، وكذلك على أهمية التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها ال169.

وفي الختام، نوه منصور إلى تقدير دولة فلسطين وشعبها العالي لدعم المجموعة الطويل الأمد والمبدئي للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والتنمية المستدامة، بينما لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الاحتلال الإسرائيلي المطول، معبرا عن الامتنان للمجموعة لتعزيز المبادئ التأسيسية لمجموعة الـ 77 للوحدة والتضامن في ظل هذه الأوقات الصعبة من أجل خلق عالم لا يترك أحدا خلف الركب بشكل حقيقي.

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