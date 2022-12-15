دولي

خلال لقاءه المنظمات اليهودية.. السيسي: حل القضية الفلسطينية خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة

خلال لقاءه المنظمات اليهودية.. السيسي: حل القضية الفلسطينية خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة
السيسي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، في مقر إقامته في واشنطن، عدداً من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن اللقاء شهد التوافق وتأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين تجاه مختلف الموضوعات والملفات الدولية.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، أكد السيسي لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية، أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة ويغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي، كما أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين على نحو يضمن الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

بدورهم، أعرب قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، عن تقديرهم البالغ لجهود مصر بقيادة السيسي نحو إرساء مبادئ السلام والتهدئة في المنطقة، ونشر روح التعاون ومكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، والإرهاب، وتبني قضايا التنمية، حيث قدموا التهنئة للرئيس على نجاح القمة العالمية للمناخ التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ.

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