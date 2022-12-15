ناصر الدين يدعو لتكثيف الرباط في الأقصى لمواجهة مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، الفلسطينيين لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى لحمايته من المخططات الإسرائيلية.وبين ناصر الدين أن الاحتلال يخطط لهجمة صهيونية على المسجد الأقصى في "عيد الحانوكاه".وفيما يتعلق بمهرجان الانطلاقة، نوه إلى أن الجماهير التي حضرت مهرجان انطلاقة (حماس) كانت من كل الطيف الفلسطيني.وأوضح أن الحشد الجماهيري في مهرجان انطلاقة (حماس)، بايع المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها (كتائب القسام).وأضاف: "كان من رسائل مهرجان انطلاقة حماس أن الطريق الوحيد لتحرير فلسطين هو خيار المقاومة، فجماهير شعبنا تلفت حول خيار المقاومة".وأشار إلى أن المقاومة يمكن أن تشق طريقها في الحفاظ على الثوابت، بعد التفاف الجماهير الفلسطينية، مؤكدا أنه آن للاحتلال أن يندحر وينتهي من الأراضي الفلسطينية.وعن دور الشعوب العربية في نصرة القضية الفلسطينية، أوضح ناصر الدين أن التطبيع أثبت فشله بعد تضامن الشعوب العربية مع القضية الفلسطينية. وشدد على أن الشعوب العربية وجهت صفعة للاحتلال في كأس العالم، من خلال تضامنها مع فلسطين.