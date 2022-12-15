بركات يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحث قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.وأوضح اللواء بركات، خلال اللقاء، آلية عمل جهاز الضابطة الجمركية التي تتركز بالحفاظ على الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وتحصيل الإيرادات لرفد خزينة الدولة، وقدم شرحا عن مراحل تأسيس وتتطور الجهاز والإمكانيات واللوجستيات المتاحة للقيام بالأعمال المنوطة به، والتحديات والصعوبات التي تواجه عمله.من جانبه، ثمن بورغسدورف جهود جهاز الضابطة الجمركية، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة، وضرورة دعم الجهاز وتطويره لوجستيا وتدريبيا، ليعود بالمنفعه العامة على أبناء الشعب الفلسطيني.كما تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى مع المختصين من كلا الجانبين، لمناقشة خطط لتطوير العمل وتعزيز التعاون المشترك.وحضر اللقاء المسؤول الإعلامي في مكتب الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، ومسؤول ملف المعابر بالبعثة الأوروبية في فلسطين فلورين بلجاريو.