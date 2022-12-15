فلسطين تشارك في الاجتماع الإقليمي للدول العربية لمكافحة الجريمة والإرهاب

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين في فعاليات الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية، وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2022)، والمنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.ومثّل دولة فلسطين في الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام: رئيس البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في وزارة الداخلية العميد حقوقي خالد التميمي، ومدير اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات ومراكز علاج للإدمان في وزارة الصحة ناصر الطريفي.وتحدث التميمي حول أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات وأهمية مشاركة فلسطين، لما فيها من تبادل خبرات وفرص للاطلاع على البروتوكولات العربية الخاصة في مجال مكافحة المخدرات وخفض مستوى الجريمة، مشيرا إلى وجود بروتوكولات سيتم تطبيقها في فلسطين بما يتسق مع الخطة الاستراتيجية التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.وجرى خلال الاجتماع عرض الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وخفض مستوى الجريمة في دولة فلسطين بما يتماشى مع حقوق الإنسان.