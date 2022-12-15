إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم الخميس، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت.وبين رئيس لجنة الانتخابات القاضي أحمد ولد علي، أن 609 ناخبين من أصل 966 بما نسبته 73.4%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرفة تنافس على مقاعده 20 مرشحا.وجرت العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين، استطاع خلالها الناخب ممارسة حقه الانتخابي في جو ديمقراطي ساده الهدوء، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات، بحسب بيان صدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إن الانتخابات استحقاق ديمقراطي، وقانوني، لتجديد مجالس إدارات الغرف التجارية، وضخ دماء جديدة، تتولى زمام إحداث التطوير والتغيير المطلوب في واقع الغرف التجارية والارتقاء بالخدمات التي تقدم لمنتسبي هذه الغرف.وشكر اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ومحافظ سلفيت، معربا عن تقديره لعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.وأجريت انتخابات في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، من أصل 18 غرفة.وفيما يلي أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت: