شؤون فلسطينية

"عورتاني" يطلع وفدا كنديا على واقع التعليم وسُبل دعم الطلبة من ذوي الإعاقة

"عورتاني" يطلع وفدا كنديا على واقع التعليم وسُبل دعم الطلبة من ذوي الإعاقة
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وفدا كنديا يضم مؤسسات إنسانية وإغاثية، على واقع قطاع التعليم في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتزايد وتيرتها بشكل ملحوظ، خاصة في الآونة الأخيرة التي تشهد استهدافا للأطفال والطلبة والكوادر والمؤسسات التربوية.

وخلال اللقاء، تم تعريف الوفد بواقع الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة، والتركيز على دمج وتعليم الطلبة في البيئة التعليمية، وتقديم تعليم نوعي ومنصف وشامل وفق احتياجاتهم الفردية من أجهزة وأدوات مساندة وتدخلات تربوية ومناهج وآليات تقويم موائمة وسبل تلبيتها، بالإضافة إلى الحديث عن الأطفال من فئة التوحد والصعوبات التي يواجهونها والتعامل معهم، وضرورة تضافر الجهود مع المؤسسات المحلية والدولية لزيادة نسبة التحاق هذه الفئة من الطلبة في التعليم.

وتم الاتفاق على بحث إمكانية توفير الاحتياجات وبلورة تعاون مع المؤسسات الكندية بما يتوافق مع رؤية الوزارة وخططها في مجال دعم الطلبة من ذوي الإعاقة.

وحضر اللقاء، سفيرة دولة فلسطين لدى كندا منى أبو عمارة، ووكيل الوزارة نافع عساف، والوكيلان المساعدان صادق الخضور وأيوب عليان، ومدير عام مركز البحث التربوي محمد مطر، ومديرة دائرة التربية الخاصة ناريمان الشراونة.

وفي سياق متصل، أجرى الوفد زيارة لمديرية بيت لحم، بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، والشراونة، وكادر المديرية، حيث استهدفت الجولة مدرسة واد رحال الثانوية المختلطة، بهدف إطلاع الوفد على واقع دمج وتعليم الطلبة من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم الملتحقين في غرفة المصادر فيها، والاستماع لتقرير مفصل من المديرية حول احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم والتحديات والنجاحات في دمجهم وتقديم تعليم نوعي لهم.


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