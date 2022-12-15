نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية تطبيع العلاقات مع السعودية

وتابع: "السلام مع السعودية سيسهل في نهاية المطاف تحقيق السلام الإسرائيلي- الفلسطيني".

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، تفاصيل جديدة، على لسان رئيس وزراء الاحتلال المكلّف بنيامين نتنياهو بشأن قضية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.ووفقًا لما نقلته صحيفة (معاريف)، فإن نتنياهو تحدث في مقابلة مع قناة (العربية) حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية قائلًا إننا "سنتمكن من الحصول على مبادرة سلام جديدة وستكون قفزة كبيرة نحو حل الصراع العربي الإسرائيلي".