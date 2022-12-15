"الخارجية": سفارتنا لدى تونس تتسلم ثمانية جثامين تعود لشهداء لقمة العيش







ولفت إلى أن الوزارة ستعلن عن موعد نقل الجثامين عند الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع السلطات المصرية المختصة.



وشكر السفير الديك خلال البيان: "الاشقاء في تونس رئيساً وحكومة وشعبا، وجميع السلطات التونسية ذات العلاقة على كل ما قدمته من تسهيلات وما بذلته من جهود اخوية مخلصة في التعرف على الجثامين وتأمين نقلها الى أرض الوطن، كما أثنى على جهود السفارة في كل من تونس ومصر في متابعة هذه القضية المؤلمة".



ولفت إلى أن الوزارة ستعلن عن موعد نقل الجثامين عند الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع السلطات المصرية المختصة.وشكر السفير الديك خلال البيان: "الاشقاء في تونس رئيساً وحكومة وشعبا، وجميع السلطات التونسية ذات العلاقة على كل ما قدمته من تسهيلات وما بذلته من جهود اخوية مخلصة في التعرف على الجثامين وتأمين نقلها الى أرض الوطن، كما أثنى على جهود السفارة في كل من تونس ومصر في متابعة هذه القضية المؤلمة".

رام الله - دنيا الوطنأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، بأن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية الشقيقة استلمت رسميًا ثمانية جثامين تم التعرف عليها بعد مطابقة العينات تعود لشهداء لقمة العيش من أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الحبيب.وقال الديك في تصريح صحفي إن "السفارة بدورها سلمت الجثامين للشركة الناقلة، مضيفًا أن "الوزارة والسفارة تتابع جميع الاجراءات المتعلقة بنقلهم عبر الاراضي المصرية الى ذويهم واسرهم في القطاع، وذلك بالتنسيق الكامل مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ، واكد الديك ان السيد الرئيس محمود عباس تكفل بتكاليف نقل الجثامين اكراما لشهداء لقمة العيش ولأسرهم".