عاجل

  • "الخارجية": سفارتنا في تونس استلمت ثمانية جثامين تم التعرف عليها بعد مطابقة العينات تعود لشهداء لقمة العيش


شؤون فلسطينية

تشييع جثمان القائد سليم الزعنون في عمان

تشييع جثمان القائد سليم الزعنون في عمان
القائد سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
شُيع في العاصمة الأردنية عمان، الخميس، جثمان القائد الوطني، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" سليم الزعنون "أبو الأديب"، الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر ناهز 89 عاما.

وشارك في التشييع ومراسم دفن الفقيد في مقبرة سحاب الإسلامية، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ونائبه موسى حديد، وأمين سر المجلس فهمي الزعارير، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، وسفير دولة فلسطين في عمان عطا الله خيري، وكادر السفارة، وثلة من الشخصيات السياسية والوطنية الفلسطينية والأردنية.

وأكد المشاركون في تشييع الجثمان، أن الراحل الكبير كان مدرسة في العطاء، ومرجعية للمناضلين، وحكيما في اتخاذ القرارات الوطنية، وعرف عنه أنه من المناضلين الأوائل الأشداء، مدافعا شجاعا عن المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وفي الدفاع عن الكلمة الحرة، والقرار الفلسطيني المستقل ومن الذين أخلصوا وأفنوا حياتهم في خدمة فلسطين.

وقال العالول: "عندما نتحدث عن أبو الأديب كأحد مؤسسي حركة فتح، فإننا نتحدث عن مسيرة ثورية، وبالرغم من هذا الفكر الثوري الذي كان يحمله، إلا أنه كان الشخص الأكثر هدوءا وحكمة".

وأضاف: "كنّا نلجأ له عندما تصادفنا العقبات، خاصة مع بعض المسؤولين والسياسيين. فكان أبو الأديب بدماثته وفكره المستنير، قادرا على تذليل الكثير من العقبات التي تصادفنا".

من جانبه، قال فتوح إن "أبو الأديب هو من الشخصيات الاعتبارية، الذي قاد المجلس الوطني الفلسطيني لعشرات السنين، واستطاع أن يبني الكثير من العلاقات".

وأضاف أنه كان "قامة قانونية معروفة ومشهورة في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، وقدم الكثير للوطن، وكان رئيسا للجنة الدستور الفلسطينية التي أنهت أعمالها منذ سنوات، مؤكدا أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية، لما يحمله من سيرة عطرة مجللة بالعطاء، فقد تعلمنا منه الكثير وفي كافة المواقع سواء كانت الكفاحية والنضالية وحتى في القضايا التشريعية والقانونية".

بدوره، قال خيري، "اليوم نفتقد شخصية قيادية، نعتز بها لما قدمته لهذا الوطن على كافة الصعد النضالية والقانونية والسياسية والتشريعية".

وأضاف: "عرفت الراحل الكبير أبو الأديب في الكويت عام 1968، وهو من مؤسسي حركة فتح، فكان مثالا للعطاء والتضحية"، مؤكدا أن أبو الأديب "كان بحجم المناصب الكبيرة التي تولاها والتي كان آخرها رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، حيث كان أستاذا في التشريعات القانونية وتعلمنا منه الكثير، فرحم الله أبو الأديب وألحقه برفاقه الشهداء".

وقال أديب، نجل الراحل الكبير سليم الزعنون، إن والده كان مثلا للعطاء، وقد سخّر حياته كلها لفلسطين والقدس والقضية، فكان مؤمنا كل الإيمان أن ما يفعله يؤسس للجيل القادم، وكان على قناعة أن مسيرة النضال ستستمر حتى التحرير.

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;المكافحة&#34; تضبط 406 فروش حشيش في مهمتين منفصلتين براً وبحراً

غزة: "المكافحة" تضبط 406 فروش حشيش في مهمتين منفصلتين براً وبحراً

&#34;الخارجية&#34;: سفارتنا لدى تونس تتسلم ثمانية جثامين تعود لشهداء لقمة العيش

"الخارجية": سفارتنا لدى تونس تتسلم ثمانية جثامين تعود لشهداء لقمة العيش

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تعزي بوفاة الزعنون

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تعزي بوفاة الزعنون

إصابة مقدسي بجلطة عقب اعتداء الاحتلال على ابنه ومداهمات واسعة

إصابة مقدسي بجلطة عقب اعتداء الاحتلال على ابنه ومداهمات واسعة

تفاصيل لقاء اشتية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

تفاصيل لقاء اشتية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من يعبد

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من يعبد

غنام تطلع السفير المصري على المستجدات الفلسطينية

غنام تطلع السفير المصري على المستجدات الفلسطينية

اشتية: الحكومة القادمة في إسرائيل تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا

اشتية: الحكومة القادمة في إسرائيل تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تعزي بوفاة الزعنون

لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تعزي بوفاة الزعنون

تفاصيل لقاء اشتية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

تفاصيل لقاء اشتية بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من يعبد

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من يعبد

غنام: إعدام الطفلة جنى زكارنة امتداد لإرهاب دولة الاحتلال المنظم بحق شعبنا

غنام: إعدام الطفلة جنى زكارنة امتداد لإرهاب دولة الاحتلال المنظم بحق شعبنا

نادي الأسير: استمرار تدهور الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي المُصاب بالسرطان

نادي الأسير: استمرار تدهور الوضع الصحيّ للمعتقل عاصف الرفاعي المُصاب بالسرطان

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

"العربية الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

القوى الوطنية والإسلامية: الإضراب الشامل يكون فقط في المحافظة التي فيها الشهداء

القوى الوطنية والإسلامية: الإضراب الشامل يكون فقط في المحافظة التي فيها الشهداء

أبو مويس والتميمي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التوعية والتعليم البيئي

أبو مويس والتميمي يبحثان تعزيز التعاون في مجال التوعية والتعليم البيئي

منوعات

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: &#34;عايزة الراجل لاسع وهايبر&#34;

منى عبد الوهاب تكشف أسباب فشل خطوباتها: "عايزة الراجل لاسع وهايبر"

مراد مكرم عن مسلسل &#34;غرفة 207&#34;: &#34;اتمرمطنا في التصوير&#34;

مراد مكرم عن مسلسل "غرفة 207": "اتمرمطنا في التصوير"

استبعاد فنانة مصرية من الكويت نهائياً

استبعاد فنانة مصرية من الكويت نهائياً

هجوم على رانيا يوسف بسبب ابنتها... وهذا ما فعلته

هجوم على رانيا يوسف بسبب ابنتها... وهذا ما فعلته

شاهد.. مادلين طبر تثير الجدل بتصريحات غريبة عن الزواج الثاني

شاهد.. مادلين طبر تثير الجدل بتصريحات غريبة عن الزواج الثاني

هنري كافيل يعلن استبعاده من أفلام &#34;سوبرمان&#34;

هنري كافيل يعلن استبعاده من أفلام "سوبرمان"

شاهد.. فريال يوسف تكشف للمرة الأولى مفاجأة عن طلاقها

شاهد.. فريال يوسف تكشف للمرة الأولى مفاجأة عن طلاقها

صفاء سلطان تفجع بوفاة والدها وتنعاه بكلمات مؤثرة

صفاء سلطان تفجع بوفاة والدها وتنعاه بكلمات مؤثرة

أصالة تدعم نجلها آدم في غنائه بحفل الكريسماس

أصالة تدعم نجلها آدم في غنائه بحفل الكريسماس

طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا بعد زواج عامين

طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا بعد زواج عامين

عربي

لبنان: مقتل جندي إيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين من قوات حفظ السلام (اليونيفيل)

لبنان: مقتل جندي إيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين من قوات حفظ السلام (اليونيفيل)

البرهان: الجيش السوداني لن يأتمر إلا لحكومة منتخبة

البرهان: الجيش السوداني لن يأتمر إلا لحكومة منتخبة

ملك الأردن: حماية المقدسات واجب ديني وتاريخي

ملك الأردن: حماية المقدسات واجب ديني وتاريخي

السعودية وبريطانيا توقّعان &#34;خطة تعاون دفاعي بين البلدين&#34;

السعودية وبريطانيا توقّعان "خطة تعاون دفاعي بين البلدين"