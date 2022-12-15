الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُجري مباحثات مع وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب





كما وتبادلا وجهات النظر حول التحديات الأمنية التي تواجه العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وقضايا تمويل الإرهاب والأمن السبرياني، وشددا على الحاجة إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.



رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، والوفق المرافق له.وبحث الجانبان أوجه التعاون بين المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وآفاق تعزيزه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين خلال العام 2018.